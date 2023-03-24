Пятница, 24 Марта 2023 15:03

АрмИнфо.Римский статут Международного уголовного суда, подписанный Арменией 17 июля 1998 года, соответствует положениям Конституции страны. Соответствующий вердикт вынес 24 марта Конституционный суд РА.

Решение суда является окончательным и вступает в силу с момента публикации.

Напомним, в конце 2022 года правительство РА обратилось в Конституционный суд по этому вопросу. Обращение к данному вопросу, как считает правительство, связано с возможностью призвать Азербайджан к ответу за совершенные военные преступления. Документ был подписан в 1998 году, но до сегодняшнего дня Республика Армения не ратифицировала его, так как Конституционный Суд РА в 2004 году признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент Конституции РА.

Отметим, однако, что ратификация статута поставит Армению в довольно щекотливое положение, поскольку в этом случае Ереван должен будет присоединиться к решению Международного уголовного суда, 17 марта выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина.