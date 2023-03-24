Пятница, 24 Марта 2023 14:15

АрмИнфо. 24 марта в Гюмри прошли совместные показательные тактические учения МЧС и ЮКЖД.

Как сообщает пресс-служба ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога>, по плану мероприятия были отработаны три сценария чрезвычайных ситуаций на железной дороге. По первому сценарию в городе Гюмри произошла железнодорожная авария, в результате чего произошло возгорание в одном из пассажирских вагонов. Второй сценарий подразумевал утечку аммиака из железнодорожной цистерны. Третий сценарий предполагал возгорание цистерны с бензином. К учениям были привлечены сотрудники Ширакского подразделения и предприятия ЮКЖД, а также скорой помощи, полиции, компаний <Веола джур> и <Электрические сети Армении>.

По словам первого заместителя гендиректора ЮКЖД Олега Шаталова, учения подтвердили высокий уровень готовности спасательных служб МЧС и самой компании. Поблагодарив руководство МЧС за профессиональную работу, он выразил уверенность, что периодическое проведение подобных учений способствует повышению готовности спасательных служб к чрезвычайным ситуациям. Со стороны ЮКЖД Шаталов подтвердил содействие в организации периодических мероприятий.