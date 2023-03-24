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АрмИнфо. 24 марта в Гюмри прошли совместные показательные тактические учения МЧС и ЮКЖД.
Как сообщает пресс-служба ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога>, по плану мероприятия были отработаны три сценария чрезвычайных ситуаций на железной дороге. По первому сценарию в городе Гюмри произошла железнодорожная авария, в результате чего произошло возгорание в одном из пассажирских вагонов. Второй сценарий подразумевал утечку аммиака из железнодорожной цистерны. Третий сценарий предполагал возгорание цистерны с бензином. К учениям были привлечены сотрудники Ширакского подразделения и предприятия ЮКЖД, а также скорой помощи, полиции, компаний <Веола джур> и <Электрические сети Армении>.
По словам первого заместителя гендиректора ЮКЖД Олега Шаталова, учения подтвердили высокий уровень готовности спасательных служб МЧС и самой компании. Поблагодарив руководство МЧС за профессиональную работу, он выразил уверенность, что периодическое проведение подобных учений способствует повышению готовности спасательных служб к чрезвычайным ситуациям. Со стороны ЮКЖД Шаталов подтвердил содействие в организации периодических мероприятий.
|Армения готовится ратифицировать Римский статут МУС
|Госдепартамент прилагает усилия для решения вопросов разминирования в зоне нагорно- карабахского конфликта
|В Гюмри прошли совместные показательные тактические учения ЮКЖД и МЧС
|Мирзоян: Армения полна решимости и далее развивать отношения с Арабским миром
|Три армянские шахматистки одержали победы в шестом туре чемпионата Европы
|Глава МИД Армении: Ситуация вокруг Украины наглядно демонстрирует ослабление архитектуры безопасности в Европе
|Глава МИД Армении: Агрессивные действия Азербайджана бросают вызов усилиям по установлению долгосрочного мира в регионе
|Мирзоян: Международное сообщество должно оказать давление на Азербайджан для выполнения решения Международного Суда и снятия блокады Арцаха
|Двухпартийная группа из 69 американских законодателей призвала прекратить военную помощь Азербайджану и направить $150 млн помощи Арцаху и Армении
|Посол Чехии прокомментировал сотрудничество в оборонной сфере с Арменией
|Успех американского бизнеса на армянском рынке очень важен для экономики Армении - Мгер Григорян
|Туркменистан направил гуманитарную помощь в Украину
|МИД Азербайджана ответило на заявления Пашиняна
|Между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор - Пашинян
|Рустам Бадасян и Кристина Квин договорились расширить сотрудничество
|Армянский тенор Липарит Аветисян блестяще выступил в одном из лучших театров мира - Театре Колон Буэнос-Айреса
|МИД Нидерландов вызвалo посла Азербайджана для напоминания о необходимости выполнения решения Гаагского суда по деблокаде Бердзорского коридора
|Азербайджан не приглашен на очередной Саммит за демократию
|Отчет: Финансово-экономические потери, понесённые Арцахом вследствие блокады, составляют по меньшей мере $1,9 млн в день
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|"У нас со зрением всё нормально" - Захарова о невыполнении Азербайджаном договоренностей по трехстороннему заявлению
|Правительство Армении определило порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу студентам STEM направлений
|Омбудсмен Арцаха рассказал участникам III Всемирного форума по правам человека в Буэнос-Айресе о гумкризисе в НКР из-за действий Азербайджана
|Российские и белорусские тяжелоатлеты не примут участия в чемпионате Европы в Ереване
|Глава МИД: Полноценный диалог с Азербайджаном возможен только в международном формате и при четких международных гарантиях
|Мэрия Еревана устроила геноцид деревьев в центре столицы
|Степанакерт: Арцах продолжит борьбу за международное признание права на самоопределение
|Артур Ованнисян: В проекте мирного договора содержатся неприемлемые для Армении пункты
|Очередные сборы резервистов пройдут с 15 апреля по 15 июня 2023 года
|Участникам военных сборов в Армении сохранят зарплату на основном месте работы
|Баку требует от Еревана согласиться на проведение делимитации на его условиях. В противном случае мирного договора не будет - Пашинян
|Армения примет все дипломатические меры для возвращения армян в занятые Азербайджаном территории НК и прилегающие районы
|Госсекретарь США заявил о благоприятной возможности для заключения мирного договора между Ереваном и Баку
|Премьер РА: Азербайджан обвиняет Армению в моноэтничности
|Провластный депутат обвинил оппозицию в том, что она избегает ответственности
|Пашинян пояснил, на основании чего будет подписан мирный договор с Азербайджаном
|Матч Армения - Турция обслужит испанская бригада арбитров
|Глава МИД Франции посетит Ереван и Баку
|Комитет ПАСЕ обеспокоен гуманитарным кризисом из-за продолжающейся блокады Лачинского коридора - заявление
|В результате выстрелов со стороны противника погиб военнослужащий ВС Армении
|Генпрокуратура требует конфискации имущества бывшего главы Эребуни и директора компании АЛКС
|Глава МИД Армении сообщил о вероятной скорой встрече с Лавровым и Байрамовым
|Глава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Министр: арабские страны хорошо понимают, что нагорно-карабахский конфликт не имеет религиозной подоплеки
|Разработка стратегии роста рождаемости в Армении находится в заключительной стадии - министр
|Посол: США готовы поддержать Армению в реформировании правоохранительной сферы
|Мгер Маргарян призвал ООН задействовать механизмы раннего предупреждения геноцида из-за ситуации вокруг Арцаха
|Правящая фракция <Гражданский договор> выступила против смещения судьи КС со своей должности
|Депутат: Власти Армении не предпринимают практических шагов по решению проблем 120 тысяч жителей Арцаха
|Секретарь Совбеза РА и замглавы МИД Ирана обсудили вопросы региональной безопасности
|В Евросоюзе выразили обеспокоенность ограничениями, введенными новым законом о политических партиях в Азербайджане
|Содокладчики ПАСЕ призвали власти Азербайджана санкционировать независимый ознакомительный визит в Бердзорский коридор
|Глава МИД Армении: народ Арцаха стоит перед реальной опасностью этнических чисток
|Депутат: Туалет в доме бывшего премьер-министра РА стоит в 20 раз дороже, чем квартира, приобретенная в ипотеку министром обороны
|В Армении наблюдается тенденция снижения туберкулезного заболевания
|Депутат: нам нужен такой мирный договор с Азербайджаном, который будет соответствовать его названию
|МВД Арцаха назвало дезинформацией утверждения Азербайджана о переброске вооружения из Армении в НКР при содействии РМК
|Замглавы МИД Ирана: Тегеран неизменно является стабильным и надежным партнером в деле установления регионального мира и безопасности
|ВС Азербайджана вновь обстреляли виноградарей в Арцахе
|Читать больше
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