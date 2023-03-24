Пятница, 24 Марта 2023 13:30

АрмИнфо.Армения придает большое значение своим отношениям с Арабским миром в силу своего географического положения, исторических и культурных связей, наличия в арабских странах крупных армянских общин, а также вопросов региональной безопасности. Об этом в интервью египетскому "AlQahera News" заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

При этом он подчеркнул, что отношения Армении с арабскими странами всегда основывались на взаимном уважении и искренней дружбе. В качестве примера, в доказательство своих слом Мирзоян привел свое участие и выступление на заседании Совета Лиги арабских государств (ЛАГ). Глава МИД Армении обратил внимание, что армянская сторона впервые на уровне главы внешнеполитического ведомства выступал на министерском заседании ЛАГ. В этом ключе он обратил внимание, что в рамках организации решение было принято консенсусом всех стран-членов, что уже свидетельствует об определенном политическом взаимопонимании между Арменией и всеми членами ЛАГ.

"Армения привержена дальнейшему укреплению политических, экономических, а также культурных отношений со всеми Арабскими государствами. Подобный подход мы видим и у наших партнеров и считаем, что серьезных препятствий на этом пути нет. Для нас важно иметь отношения с дружественными арабскими странами, основанные на полном взаимопонимании, и мы не должны допустить, чтобы спекуляции третьих стран затмили эти многовековые отношения", - подчеркнул министр.

Касаясь двусторонних армяно-египетских отношений, Мирзоян сделав исторический экскурс, высоко оценил роль армянской общины Египта в укреплении отношений между двумя государствами.

По его словам, за последние три десятилетия, с момента обретения независимости у Армении, сложились тесные отношения с Египтом, которые постоянно растут и расширяются.

"Этот год был очень важным для двусторонних отношений, и особенно с точки зрения политического диалога, начиная с исторического визита президента Ас-Сиси в Армению в январе. Ранее, в прошлом году, президент Армении посетил Египет для участия в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата, а 8 марта, как известно, в рамках заседания Совета Лиги арабских государств на уровне министров, у меня была возможность обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, с коллегой- министром Самехом Шукри", - сказал Мирзоян.

При этом он подчеркнул, что с обеих сторон есть готовность к дальнейшему углублению нашего сотрудничества, в том числе в экономической сфере. "В ближайшие месяцы параллельно с бизнес-форумом планируется очередное заседание армяно-египетской межправительственной комиссии, и мы надеемся, что оно будет иметь ощутимые результаты. В феврале в Каире уже был организован бизнес-форум между представителями туристических агентств Армении и Египта, следующий планируется провести в Ереване. Мы убеждены, что в отношениях с Египтом есть огромный неиспользованный потенциал, который мы должны исследовать и использовать с решимостью", - резюмировал Мирзоян.