Пятница, 24 Марта 2023 13:29

АрмИнфо. В 6 туре 23-го чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в Черногории, свои победы одержали представительницы Армении Мариам Мкртчян, Анна Саркисян и Сусанна Габоян. Об этом сообщает Федерация шахмат РА. Игравшие между собой Лилит Мкртчян и Элина Даниелян завершили партию вничью. Единственное поражение потерпела Полина Кобак.

После шести туров у Лилит Мкртчян, Элины Даниелян и Мариам Мкртчян 4,5 балла из 6 возможных.

Отметим, что чемпионат завершится 30 марта. В нем принимают участие 140 шахматисток из 35 стран.