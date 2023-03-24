Пятница, 24 Марта 2023 13:29

АрмИнфо.Ситуация вокруг Украины наглядно демонстрирует ослабление архитектуры безопасности в Европе. Об этом в интервью египетскому "AlQahera News" заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в ответ на вопрос сказывается ли на РА русско-украинское противостояние.

При этом он выразил убеждение, что впервые это стало ясно в 2020 году, когда многие проигнорировали факт широкомасштабной военной агрессии Азербайджана в отношении народа Нагорного Карабаха, которым делалась попытка силового решения конфликта.

Глава МИД Армении подчеркнул, что отсутствие четкого осуждения применения силы международным сообществом привело к ситуации, с которой сейчас столкнулся весь мир. "Более того, с февраля 2022 года Азербайджан часто применяет силу, поскольку все внимание приковано к событиям, происходящим вокруг Украины. Наиболее ярким примером этого стал сентябрь прошлого года, когда Азербайджан осуществил агрессию против Республики Армения, нарушив ее территориальную целостность и оккупировав около 150 квадратных км суверенной территории РА. Я считаю, что определенные правила, а именно воздержание от применения силы или угрозы силой, уважение суверенитета и территориальной целостности, должны соблюдаться всеми", - резюмировал Мирзоян.