Пятница, 24 Марта 2023 13:27

АрмИнфо.В течение последних двух лет, после войны 2020 года, правительство Армении, имея политическую волю для достижения долгосрочного и всеобъемлющего мира в нашем регионе, добросовестно участвовало в переговорах с Азербайджаном. Об этом в интервью египетскому изданию "AlQahera News" заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Министр добавил, что есть отдельные направления переговоров. "Первое - открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, второе - демаркация границы и обеспечение безопасности границ, третье - соглашение об установлении мирных отношений между Арменией и Азербайджаном",- подчеркнул Мирзоян.

При этом глава МИД Армении констатировал, что позиция армянской стороны по вопросам сообщений чёткая - Ереван готова открыть все коммуникации, как только Азербайджан согласится с тем, что дороги должны действовать под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые они проходят.

"По части делимитации границы, к сожалению, в 2022 году, всего через несколько месяцев после формирования соответствующих комиссий, Азербайджан не только выдвинул новые территориальные претензии, но и совершил очередное вторжение на суверенную территорию Армении, пытаясь оправдать свою агрессию ложным аргументом о том, что границы не делимитированы.

Говоря о договоре, отмечу, что с декабря 2022 года мы обменялись рядом предложений по проекту договора, стремясь продвинуться вперед в процессе поиска справедливых решений по ключевым вопросам", - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

Таким образом, продолжил он, одним из предложений армянской стороны является уточнение критериев демаркации государственной границы, поскольку, по мнению Еревана, без четко согласованных критериев делимитации межгосударственных границ между Арменией и Азербайджаном две страны не могут уточнить какую территориальную целостность они взаимно признают, что приведет к еще одному столкновению вместо установления мира.

По его словам, далее следует отвод вооруженных сил от государственной границы и создание демилитаризованной зоны вдоль границы в качестве меры укрепления доверия и механизма сдерживания для предотвращения любой потенциальной эскалации.

"Безусловно, в качестве важной составляющей должен быть международный механизм, который будет заниматься вопросами прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. К сожалению, в ответ на наши усилия мы наблюдаем не только пренебрежительное и максималистское отношение со стороны Азербайджана в ходе переговоров, но и агрессивные действия. Так, совсем недавно, за нарушениями режима прекращения огня 2-3 марта последовала заранее спланированная диверсионная акция Азербайджана в Бердзорском (Лачинском) коридоре 5 марта, в результате которой были убиты трое сотрудников полиции Нагорного Карабаха. Эти действия еще раз демонстрируют отсутствие искренности Азербайджана в процессе урегулирования, а также его постоянную ставку на применение силы", - отметил он.

По словам Мирзояна, наряду с этими действиями Азербайджан регулярно выходит из договоренностей, продолжает язык ненависти и ксенофобную риторику, а также отказывается от решения гуманитарных проблем, одной из которых является содержание 33 армянских военнопленных.

"Судьба большего числа армян до сих пор остается неизвестной, и мы проинформировали наши партнерские организации об этих случаях насильственных исчезновений. Армянское религиозное и культурное наследие, перешедшее под контроль Азербайджана в 2020 году, стоит перед угрозой полного уничтожения. Все это бросает вызов усилиям по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе", - добавил он.