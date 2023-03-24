Пятница, 24 Марта 2023 13:26

АрмИнфо. Блокирование азербайджанской стороной Бердзорского (Лачинского) коридора является грубым нарушением трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, в которой говорится, что Азербайджан "гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор". Об этом в интервью египетскому изданию "AlQahera News" заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Можно было предположить, что юридически обязывающее решение Международного суда ООН, принятое 22 февраля, могло разрешить ситуацию, поскольку суд обязал Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения по коридору. Жаль, что решение суда до сих пор не выполнено", - сказал армянский министр.

Вместе с тем, Мирзоян подчеркнул, что Бердзорский коридор - это не только дорога, но и 5-километровая зона безопасности. По его словам, таким образом, азербайджанская диверсия, осуществленная в Бердзорском коридоре 5 марта, нарушила не только соглашение о прекращении огня, но и нарушила линию соприкосновения и зону безопасности коридора.

"В сложившихся обстоятельствах хотел бы подчеркнуть необходимость активного участия и давления международного сообщества на Азербайджан в направлении выполнения решения Международного Суда и снятия блокады. Армения призвала немедленно направить международную миссию по установлению фактов в Нагорный Карабах и Бердзорский коридор для оценки ситуации на месте. Не секрет, что это предложение неоднократно отвергалось Азербайджаном, что наглядно демонстрирует неготовность руководства АР быть прозрачным и подотчетным международному сообществу", - добавил он.

На уточнение есть ли какой-то диалог или международное участие в вопросе урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Мирзоян подчеркнул, что наряду с блокировкой единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, и созданием гуманитарного кризиса в НКР почти на три месяца, Азербайджан продолжает терроризировать армян Нагорного Карабаха, создавая нечеловеческие условия для проживания в своей собственной родине и с конечной целью этнических чисток.

"Наряду с гуманитарным кризисом Азербайджан спровоцировал и энергетический кризис в Нагорном Карабахе. В условиях холодной зимы власти Азербайджана регулярно нарушали и продолжают нарушать подачу газа и электричества.

Действия Азербайджана, а также его агрессивная и фанатичная риторика доказали абсолютную необходимость международного участия для решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, а также для предотвращения вопиющих попыток Азербайджана провести этнические чистки в Арцахе. Позиция международного сообщества, в том числе наших партнеров и друзей в арабском мире, должна быть четкой против любой идеологии и действий, направленных на подготовку очередного геноцида. Международная система не может допустить еще одного такого провала. Подводя итог, отмечу, что, несмотря на все риски и хрупкую ситуацию вокруг моей страны, Армения по-прежнему полна решимости внести свой вклад в создание стабильного региона. Регион, где жить в мире будет не просто мечтой для наших поколений", - резюмировал Мирзоян.