Пятница, 24 Марта 2023 13:25

АрмИнфо.Поскольку на этой неделе осада Арцаха Азербайджаном превысила 100-дневную отметку, двухпартийная группа из шестидесяти девяти американских Представителей во главе с сопредседателем армянской фракции в Конгрессе Фрэнком Паллоне в очередной раз призвала прекратить военную помощь Азербайджану и направить $150 млн помощи Арцаху и Армении. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Запрос поступил в форме письма председателю подкомитета по ассигнованиям на государственно-иностранные операции Марио Диасу Баларту и члену рейтинга Барбаре Ли, которые уже приступили к составлению версии палаты представителей США законопроекта об иностранной помощи на 2024 финансовый год.

"Продолжение американской военной помощи Азербайджану развязывает руки для азербайджанской агрессии и зеленый свет для азербайджанской эскалации ", - сказал исполнительный директор ANCA Арам Амбарян, подчеркнув, что этому должен быть положен конец.

В письме содержатся следующие бюджетные запросы: $100 млн на помощь Армении в области безопасности, экономики, управления и верховенства закона; $50 млн для Арцаха для обеспечения комплексной стратегии помощи и поддержки армянского населения Нагорного Карабаха в его усилиях по восстановлению и переселению, а также дополнительные 2 миллиона долларов для гуманитарного разминирования и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, приостановка всех видов американской военной помощи и помощи в сфере безопасности Азербайджану, а также оценка Государственным департаментом потенциальных санкций против азербайджанских должностных лиц, которые, как было установлено, поддерживали нарушения прав человека и военные преступления, а также выражение поддержки усилий администрации по освобождению армянских военнопленных, незаконно удерживаемых Азербайджаном.

Также сообщается, что более 50 000 сторонников Арцаха связывались со своим представителем в США, чтобы подписать письмо Конгресса.