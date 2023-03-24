Пятница, 24 Марта 2023 13:22

АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки являются одним из ключевых партнеров Армении, заявил вице-премьер Мгер Григорян, выстуая на ежегодном общем собрании Американской торговой палаты (American Chamber of Commerce in Armenia- AmCham) в Ереване.

Как сообщает пресс-служба правительства, Григорян поблагодарил всех членов Американской торговой палаты в Армении за эффективную и полезную работу. Благодаря ежедневной самоотверженной работе частного сектора возможно преодолевать различные экономические проблемы, возникающие в результате сложных региональных развитий, отметил он.

По его словам, успех американского бизнеса на армянском рынке очень важен как с точки зрения углубления двусторонних отношений, устойчивого развития экономики Армении, так и с точки зрения постоянного улучшения деловой культуры в РА.

В этом контексте он подчеркнул роль Палаты, которая стала реальной связующей площадкой между правительством и американским бизнес-сообществом. Кроме того, Палата активно участвует в обсуждениях реформ правительства и играет ключевую роль в разработке нашей политики, направленной на улучшение инвестиционного климата и экономическое развитие>, - скаал вице-премьер

Мгер Григорян заверил, что правительство по-прежнему привержено созданию благоприятной для бизнеса среды и всегда будет открыто и готово к обсуждению любых вопросов.