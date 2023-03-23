Четверг, 23 Марта 2023 23:07

АрмИнфо.Руководствуясь принципами гуманизма и солидарности, исконными традициями добрососедства туркменского народа, 22 марта 2023 года детям украинского народа был направлен гуманитарный груз, предоставленный от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Направленный в Украину гуманитарный груз состоит из лекарственных и медицинских средств, текстильных изделий и различной продовольственной продукции.