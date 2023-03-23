Четверг, 23 Марта 2023 23:05

АрмИнфо.МИД Азербайджана прокомментировало последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Мы осуждаем и отвергаем совершенно безосновательные обвинения в адрес Азербайджана со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна, упорно повторяющего заявление МИД Армении от 18 марта. Агрессивная риторика армянского руководства, угрожающая территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и игнорирующая взятые на себя Арменией международные обязательства, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мире в регионе", - говорится в заявлении пресс-секретара МИД Азербаджана Айхана Гаджизаде, опубикованного на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

Он также заявил об <абсурдности претензий Армении против заселения Азербайджаном своих суверенных территорий и исторических земель, в то время как сама Армения незаконно переселила армян на азербайджанские территории, наряду с уничтожением имущества, принадлежащего азербайджанцам как на своей территории, так и в городах и селах, оккупированных Арменией в течение 30 лет>.

<Это заявление также прямо противоречит пражским и сочинским соглашениям, на которые неоднократно ссылается Армения>, - подчеркнул Гаджизаде.

Согласно азербайджанским СМИ, глава пресс-службы азербайджанского МИД отметил, что <если Армения действительно намерена отказаться от своих территориальных претензий и реваншистской политики в отношении Азербайджана, то она должна отказаться от такой агрессивной риторики>.

<Если армянская сторона заинтересована в мире в регионе, она должна пресекать попытки вмешиваться в контакты центральных властей Азербайджана с армянским населением с целью реинтеграции>, - добавил Гаджизаде.

Напомним, что выступая 18 марта в селе Талыш, которое перешло под контроль Баку в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, заявил, что что <для того, чтобы Армения спокойно жила на территории 29 тысяч квадратных километров, есть одно условие - они должны принять наши условия, официально признать Карабах территорией Азербайджана, на основе наших условий провести работы по делимитации>. Согласно азербайджанским СМИ, Алиев также заявил, что <реалии, связанные с оккупацией, войной, поствоенные реалии должны найти и найдут свое отражение в мирных переговорах>. <В противном случае никакого мирного договора не будет>, - подчеркнул азербайджанский лидер.

Сегодня на заседании кабмина Пашинян заявил, что Баку требует от Еревана согласиться на проведение делимитации на его условиях. В противном случае мирного договора не будет. <Это нельзя назвать иначе чем актом агрессии в отношении Армении и грубое нарушение договоренностей, достигнутых на высшем уровне>, - указал премьер.

Спустя некоторое время Пашинян в своем микроблоге в Twitter заверил, что между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор, и он будет основан на официальных заявлениях, принятых на высшем уровне. <Новой эскалации не будет. Международное сообщество должно решительно поддержать этот нарратив>, - написал премьер-министр.