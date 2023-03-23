Четверг, 23 Марта 2023 23:01

АрмИнфо. Театр Колон (Аргентина, Буэнос-Айрес) открыл новый театральный сезон одноименной оперой Шарля Гуно <Фауст> по мотивам философской драмы Гете. Партию Фауста блестяще исполнил молодой армянский тенор Липарит Аветисян.

<Фауст> по Шарлю Гуно - это опера в 5 актах Французской Гранд-Оперы с балетными сценами и мощным хором. Постановщик спектакля, сценарист, хореограф, художник по костюмам и свету - один из самых востребованных профессионалов современности, итальянец Стефано Пода, а музыкальный руководитель - британский дирижер Ян Латам- Кёниг. Партию Мефистофеля исполнил бас Алексей Тихомиров, а партию Маргариты -сопрано Анита Хартинг. Спектакль поставлен в абстрактном, поэтическом стиле, и богат символическими, философскими и литургическими элементами.

После премьеры в Буэнос-Айресе ряд авторитетных международных изданий в своих публикациях коснулись исполнения Липарита Аветисяна. В частности, в издании MusicaClasicaBA (17.03.23.) отмечено, что <Фауст, молодой армянский тенор Липарит Аветисян владеет красивым лирическим голосом, который наделен естественным звучанием. Он отлично демонстрирует свои вокальные способности, и наилучшим образом представляет все, что требует музыкальная партитура и драматический персонаж>.

В издании Clarin.com (15.03.2023) говорится, что Липарит Аветисян <открыл вечер достойным исполнением арии Salut O mon dernier matin, и продолжил свою роль, продемонстрировав высокое мастерство, что наиболее ярко проявилось в самых лирических частях, таких как Salut demeure, которая льется свободно и легко, как того и требует партитура>. Стоит отметить, что в течение сезона 2022-2023гг. Липарит Аветисян выступал за рубежом в Sempeu Dresden (Дрезденская государственная опера), в Мариинском театре (Санкт-Петербург), в Theatre du Capitole в Тулузе, в Большом театре (Москва). В ближайшее время тенор примет участие в Глайндборнском фестивале (Неморино, <Любовный напиток>) и в Лондонском Королевском оперном театре Ковент-Гарден (Альфредо, <Травиата>).

11 апреля в Академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна состоится сольный концерт Липарита Аветисяна. Отметим, что Липарит Аветисян родился в 1990 году в Ереване. Учился в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (2008-2011; класс Бориса Кудрявцева), затем в Ереванской государственной консерватории им. Комитаса (класс Рафаэля Акопянца), магистратуру которой с отличием окончил в 2015-м. С 2013 года Аветисян - солист Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна (Ереван). Осенью 2016-го дебютировал в роли Фентона в новой постановке <Фальстафа> в Кёльнской опере, после чего был назван одним из самых ярких лирических теноров своего поколения. Выступает на ведущих оперных площадках мира: в Ковент- Гардене, берлинской Государственной опере Унтер-ден-Линден, Немецкой опере в Берлине, Баварской государственной опере, дрезденской Опере Земпера, Гамбургской государственной опере, Франкфуртской опере, Венской государственной опере, Опере Цюриха, Национальной Рейнской опере (Страсбург), Театре Капитолия Тулузы, Опере Сиэтла, Сиднейской опере, Мельбурнской опере, Оперном театре в Осло, Михайловском театре и т. д. В 2017-2019 годах - приглашенный солист Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В 2017-м дебютировал в Большом театре России. Также выступал в нью-йоркском Карнеги-холле, вашингтонском музыкальном центре Стратмор и Берлинской филармонии. Исполняет партии Альфреда Жермона (<Травиата>), дона Хозе (<Кармен>), Рудольфа (<Богема>), герцога Мантуанского (<Риголетто>), графа Альмавивы (<Севильский цирюльник> Россини), де Гриё (<Манон>), сэра Эдгара Рейвенсвуда (<Лючия ди Ламмермур>), Неморино (<Любовный напиток>), Тамино (<Волшебная флейта>), Ленского (<Евгений Онегин>), Водемона (<Иоланта>), Принца (<Любовь к трем апельсинам>), Молодого цыгана (<Алеко>), Саро (<Ануш> Армена Тиграняна), титульную роль в <Вертере>, теноровые парти в Magnificat Баха, Реквиемах Моцарта и Верди, Рождественской оратории Сен-Санса и <Песни о земле> Малера.

Участвовал в Глайндборнском фестивале, фестивалях <Замок Пералады> (Испания) и <Звезды белых ночей>, Московском Пасхальном фестивале, Бетховенском пасхальном фестивале в Варшаве, MustonenFest'e (Эстония), Фестивале Гектора Берлиоза в Ла-Кот-Сент-Андре (Франция) и фестивале Midem в Каннах.

Липарит Аветисян - Заслуженный артист Республики Армения (2020), Лауреат Российской национальной театральной премии <Золотая маска> (2017) , Лауреат премии Swallow Music Award как лучший оперный певец года (Ереван, 2017), Лауреат Национальной оперной премии <Онегин> в номинации <Гость> (2016),Лауреат Национальной театральной премии <Артавазд> как лучший оперный артист года (Ереван, 2016) и др