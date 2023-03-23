Четверг, 23 Марта 2023 23:00

АрмИнфо. МИД Нидерландов вызвалo посла Азербайджана в стране, чтобы напомнить о необходимости выполнения решения Международного суда ООН и разблокирования Бердзорского (Лачинского) коридора. Об этом сообщает Федерация армянских организаций Нидерландов (FAON).

В организации отметили, что 13 парламентских фракций Парламента Нидерландов направили письменные вопросы министру иностранных дел страны Вопке Хукстре в связи с невыполнением Азербайджана решения Международного суда ООН от 22 февраля о разблокировании Бердзорского коридора.

FAON отмечает, что в своем ответном письме Хукстре согласился с депутатами в том, что Азербайджан не выполняет решение Международного суда о необходимости деблокады коридора. Согласно постановлению суда, Азербайджан должен принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного движения лиц, транспортных средств и грузов по Бердзорскому коридору в обоих направлениях, который он держит в блокаде более 100 дней.

"В ответном письме министр подчеркнул, что решения Международного суда имеют обязательную юридическую силу, следовательно, Нидерланды публично призвали власти Азербайджана выполнить это решение.

По словам министра, Нидерланды неоднократно выражали свою обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе в результате блокады коридора, в том числе в ходе двусторонних переговоров с властями Азербайджана, в том числе на недавней встрече премьер-министра Нидерландов и президента Азербайджана.

Министр иностранных дел Нидерландов передал эти опасения своему азербайджанскому коллеге в нескольких беседах. Эти опасения также были выражены на различных международных конференциях в заявлениях различных Европейских структур..

Министр также заявил, что правительство Нидерландов не разделяет вольные толкования Азербайджаном решения Суда.

Вопке Хукстра отметил, что решение Суда должно быть полностью выполнено, что означает, что Азербайджан должен обеспечить свободное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях", - говорится в заявлении Организации.

Напомним, что 22 февраля Международный суд по иску, поданному Арменией против Азербайджана, постановил, что Азербайджан обязан до вынесения окончательного решения по делу, в соответствии со своими обязательствами по Конвенции, принять все зависящие от него меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Бердзорскому (Лачинскому) коридору в обоих направлениях.

"С 12 декабря нарушена связь по коридору, затруднена доставка продуктов питания, медикаментов и других необходимых товаров в Нагорный Карабах, что может нанести непоправимый ущерб. Суд считает, что применение временной меры необходимо, и констатирует, что Азербайджан обязан принять зависящие от него меры для обеспечения беспрепятственного перемещения людей и грузов по коридору в обоих направлениях. Суд считает, что нехватка продуктов питания и лекарств может привести к необратимым последствиям для жизни людей.

Что касается нарушения поставок газа, то Армения не предоставила достаточных доказательств, связанных с проблемой газоснабжения, о том, что препятствия создает Азербайджан", - отмечалось в решении Суда.

Вместе с тем, Международный суд ООН в полном объеме отклонил требования о временных мерах, представленные в деле Азербайджан против Армении, которые касались предполагаемого минирования. В решении отмечается, что Азербайджан не представил суду доказательств, которые покажут, что предполагаемое поведение Армении в связи с минами направлено на нарушение прав лиц азербайджанского происхождения.