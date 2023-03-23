Четверг, 23 Марта 2023 22:59

АрмИнфо. Администрация Байдена направила приглашения 120 мировым лидерам на Саммит за демократию, который состоится на следующей неделе.

"Мы повторно пригласили все те правительства и партнеров, которые были приглашены на первый саммит в декабре 2021 года, а также добавили восемь новых правительств со всего мира", - сказал на брифинге специальный помощник президента США Роб Берщински, сообщает Turan Это: Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Мавритания, Мозамбик, Танзания и Гондурас.

По словам Берщински, предстоящий саммит направлен на укрепление демократических институтов, борьбу с коррупцией и защитой прав человека.

29 марта Байден, к которому присоединятся президент Коста-Рики Чавес, премьер- министр Нидерландов Рютте, президент Республики Корея Юн и президент Республики Замбия Хичилема, соберут мировых лидеров на серию виртуальных пленарных заседаний на уровне лидеров. В четверг, 30 марта, каждое правительство на высшем уровне проведет в своей столице региональную встречу на уровне министров с участием представителей иностранных правительств и неправительственных организаций.

Мероприятие, которое состоится 30 марта в США, будет посвящено продвижению технологий для демократии.

Мероприятие в Коста-Рике будет посвящено роли молодежи в демократических системах; мероприятие в Нидерландах будет посвящено свободе СМИ как краеугольному камню демократии; южнокорейское мероприятие будет посвящено борьбе с коррупцией; и мероприятие в Замбии будет посвящено поддержке свободных и справедливых выборов. Администрация Байдена также объявит на следующей неделе о ряде новых инициатив по защите демократии и правозащите. Это включает выделение более 400 миллионов долларов на новые и существующие инициативы по поддержке свободных и независимых СМИ, борьбу с коррупцией, поддержку демократических реформ и правозащитников, защиту свободных и честных выборов.

Что касается Азербайджана и других не приглашенных, то по словам Берщински, послание Вашингтона народам этих стран ясен: "Мы хотели бы сказать активистам из стран, которые не приглашены, что они по - своему участвуют в этом процессе. Они тоже будут иметь возможность участвовать в продвижении ценностей демократии".

"Суть "Саммита за демократию" в том, чтобы заставить всех участников, которые вносят вклад в демократию, взять на себя обязательства по улучшению продвижения его ценностей и это не ограничивается только правительствами", - сказал Берщински.

Отметим, что в 2021 году Армения была представлена на саммите демократии на уровне премьер-министра Армении Никола Пашиняна.