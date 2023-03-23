Четверг, 23 Марта 2023 22:58

АрмИнфо. Общие финансово-экономические потери Арцаха вследствие блокады составляют по меньшей мере 753 млн драмов ($1,9 млн) в день.

Об этом говорится в Отчёте "Об оценке потерь экономики Арцаха из-за блокады", который подготовлен профессиональной группой экономистов во главе с международным консультантом по управлению общественными финансами Варданом Арамяном по заказу Правительства Республики Арцах и бывшего Госминистра Рубена Варданяна.

"Оценки потерь ВВП, дополнительных социальных расходов и потерь бюджета по линии налогов позволяют составить комплексное представление относительно социально-экономических последствий блокады и финансовых потерь в условиях создавшегося кризиса. При этом, чем дольше продлится блокада, тем больше возрастёт приведённый показатель, поскольку каждый дополнительный день блокады наносит больший вред экономическому потенциалу Арцаха, следовательно, оцененным расходам, и к их мультипликативному эффекту добавляются расходы на восстановление потенциала ВВП>, - сказано в отчёте.

Команда экономистов выполнила оценки по четырём подходам, применяя различный инструментарий. Помимо оценки экономических расходов, сделана попытка оценить также бремя дополнительных социальных расходов, которое неизбежно возникнет вследствие крушения экономического устройства, что обусловлено безработицей и потерями личных доходов населения.

Отображённые в Отчёте цифры не включают амортизацию средств производства в результате не выполненных необходимых расходов и создания буферов. Однако констатируется, что эти два фактора в будущем для экономики Арцаха вызовут ощутимые финансовые расходы, которые могут достигать даже сотен миллионов долларов.

Чтобы избежать подобных потрясений в будущем, в Отчёте подчеркивается важность создания буферов. <Уже сегодня необходимо сформировать буферы, которые в подобных случаях дадут возможность довести до минимума социальные и экономические расходы общественности Арцаха. В качестве направлений таких расходов может являться создание дополнительных, альтернативных источников энергии, формирование продовольственных запасов первой необходимости и строительство необходимых для их хранения складов, создание запасов топлива и создание новых инфраструктур для их хранения, создание запаса медикаментов первой необходимости и хранилищ для безопасного их складирования и так далее>, - отмечено в документе