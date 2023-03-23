Четверг, 23 Марта 2023 22:57

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы 1, 2, 8, 9, 10 в селе Давташен, жилые дома 47, 49, 53, 55 на улице Раффи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 16-41/5 на улице Г.Мурадяна, жилой дом 22 на 4-ой улице М.Аветисяна; жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/5 на улице Рубинянца;

11:00-17:00 жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, абоненты-жильцы жилых домов 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, жилые дома 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, жилые дома 62, 71, 83 на улице Теряна, жилые дома 7, 9 на улице Агаяна, жилой дом 25 на улице Абовяна;

в Араратской области:

10:00-15:00 села Мргануш, Гетазат, Абовян, Ланджазат, Вардашен; частично села Аревшат, Дехдзут;

11:00-17:30 частично село Овташат;

12:00-14:00 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично улицы Исаакяна, Мясникяна, Шаумяна, Спандаряна в городе Ехегнадзор; частично село Гетап;

в Котайкской области:

10։00-12։00 жилые дома 12-21; 32-41 в 3-ем квартале, школа N3, больница, ресторан “Гинац”, ясли-детский сад ''Цицернак”, территориальный участок газовой конторы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-16:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; села Маяковский, Вохчаберд, Ацаван, Гегадир, частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Глобус”, “Помпакаян-3”, “Сарнаран-1”, “Тнкаран”, село Нор Артамет, ООО ‘Тигарбо”, “Озем”, собственники “А.Мартиросян”, “Г.Карапетян”, “Г.Хачатрян”, “Г.Авагян”, “Т.Дадаян”, “С.Касабян”, ООО “Эсенд”, “Клубника Поляна”, “Кей Энд Джи груп”, “Грин Дрим”;

12։00-17։00 село Агавнадзор, газозаправочная станция “Вива Ман”, дом отдыха “Мармарик”, учебная база ‘Манкаваржакан” (Педагогического университета), дом отдыха “Алашкерт”, дом отдыха “Гюхакадемия” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Цахкадзор;

14։00-17։00 общины Алапарс и Бжни, частные дома Бжни, станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

13:00-14:30 частично город Гавар, областной муниципалитет Гегаркуника, следственный комитет, СНБ, Гаварская полиция, Гегаркуникское областное управление полиции, Гаварский суд, Гаварский военный комиссариат, компании "ВТБ-Армения банк", "Акба банк", "Армбизнесбанк", территория, прилегающая к Гаварскому рынку, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-14:00 село Агардзин в общине Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 16, 17 в кв. “Норашен”, улица Мелкумова, жилые дома 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома “А” и “Б” Чарагайтаин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11, 15, 17, 19, 21, 23 на переулке Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 18, 20 на улице Агароняна, частные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, частные дома 1-69 на улице Агароняна в Аван Ариндже; частные дома 16-41/5 на улице Г.Мурадяна, здания школ NN18, 161, жилые дома 34, 36 на пр. Багратуняца, улица С.Таронца и частные дома переулка; частные дома на 2-ом переулке улицы Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частные дома 2-17 и жилые дома 12, 14 на 41-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци; абоненты-жильцы жилых домов 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-10:30 село Лернагог;

12:00-12:30 село Ханджян;

14:00-14:30 село Мясникян;

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Арин;

11:00-13:00 частично село Шатин;

в Гегаркуникской области:

11:00-12:00 улицы В.Амбардзумяна, В.Саргсяна, Чаренца, Арзояа, Тиграна Меца, Туманяна, Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Маквич”, станции компаний ‘Телеком Армения”, “Юком” в общине Варденис;

11։10-12։45 частично город Гавар; кварталы “Ацарат”, “Банджараноц”, “Гети Ап”, школа N2, магазин ‘Вазири”, Ч/П “О.Абраамян”, улица Кундж в Ацарате, старая школа, территория бывшего совхоза в городе Гавар; улицы Арцруни Ехбайрнери, Бошнагян, Зоравара Андраника, Кабелагрцнери, “Торсоенц”, автошкола, газовая контора в городе Гавар;

13։00-14։20 квартал “Арцвакар”, клуб Арцвакара, кварталы “Гланоц”, “Камурджи мот”, “Кси”, школа N7, улица Саядяна, электросети, станция очистки сточных вод ЗАО "Айджрмухкоюги", газозаправочная станция ‘Алик” в городе Гавар;

14։00-16:00 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мельница “Шикаварс”;

14։30-16։00 село Норатус, столовая “Батя”, асфальтовый завод “ЧШШ”, каменный цех “Норик Асоян”, ООО “Атомашин”, газозаправочная станция “Анд-Мариам”, гостиничный комплекс “Верадардз”, ЗАО “Юком” в Норатусе, Ч/П ''Сусанна Мелоян”;

в Лорийской области:

11։00-15:00 село Ваагни.