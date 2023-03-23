Четверг, 23 Марта 2023 22:56

АрмИнфо.Наличие конкретного плана и желание его реализовать - это путь к успеху всех. Об этом 23 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на вопрос как будут реализованы права народа Арцаха в контексте мирного урегулирования.

В этом ключе она напомнила, что договоренности были выработаны всеми сторонами, не навязаны, не подложены. "А что касается того, чтобы не повторить судьбу Минских договоренностей по Донбассу, мы всё-таки исходим из того, что все стороны неоднократно подтверждали актуальность для себя трехсторонних договоренностей. Я просто напомню, что Киевский режим на протяжении многих лет придумывал поводы не выполнять Минские договоренности", - сказала Захарова, комментируя вопрос, связанный с параллелями, приведенными главой МИД России по части прав населения Арцаха. Напомним, что 20 марта российский министр как пример обеспечения гарантий прав и свобод привел Минские договоренности по Донбассу и соглашение между Белградом и Приштиной о создании сообщества Сербских муниципалитетов в Косово. При этом он отметил, что реализация этих прав зависит от того, насколько стороны добросовестно будут выполнять договоренности.

На замечание журналиста, что Азербайджан вот уже 100 дней держит в блокаде Арцах, и ни кто не может оказать воздействие на Баку, чтобы он выполнял взятые обязательства в рамках договоренностей, Захарова сказала, что в Москве еще много чего видят. "У нас со зрением всё нормально", - добавила она.

На просьбу прокомментировать обстрел азербайджанцами российских военных на суверенной территории Армении, и уточнение, не вызвано ли подобное развязанное поведение Азербайджана, отсутствием жесткой реакции из Москвы на подобные выпады, представитель МИД РФ отметила, что этим занимается оборонное ведомство страны. В этом ключе она призвала дождаться результатов расследования. "Что касается реакции, хотела бы указать один нюанс. Она бывает не только публичная. Диалог развивается непрерывно. Я надеюсь, вы не думаете, что если не сказано у микрофона, это не значит, что не сказано по телефону, глаза в глаза, в хоте нотной переписки и т.д. У нас с разными союзниками и партнерами есть разные способы доведения информации", - подытожила она