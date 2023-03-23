Четверг, 23 Марта 2023 22:52

АрмИнфо. Правительство Армении 23 марта определило порядок, условия и перечень вузов и специальностей для предоставления отсрочки от призыва на военную службу гражданам, обучающимся в профильных вузах по приоритетным для государства специальностям по естественно-технологическим, инженерно-математическим (STEM) направлениям.

Как говорится в пояснении к документу, согласно действующему порядку, гражданам, для обучения по образовательной программе бакалавриата предоставляется отсрочка от призыва на военную службу призерам соответствующих олимпиад, получающим образование чения в учреждениях, входящих в первую пятерку списков сайта http://www.shanghairanking.com/ на данный год. Студентам магистратуры и аспирантам отсрочка предоставляется при наличии соответствующих достижений и соответствующих баллов согласно методике расчета значительных достижений, определенной в приказе.

Сегодняшним решением устанавливается порядок отбора вузов РА и соответствующих специальностей, условия приема и обучения по соответствующим специальностям в указанных вузах, являющихся основанием для предоставления гражданину отсрочки от обязательной военной службы, основанный на международных рейтинговых стандартах высших учебных заведений. На данный момент в международные рейтинговые системы входят ЕГУ, АГПУ, Российско-Армянский университет (славянский) вузы, Американский университет Армении, Французский университет и другие вузы, организующие обучение по СТЕм направлениям (без информатики и ИТ-специальностей).

В бакалавриат и магистратуру на 2023-2024 учебный год по соответствующим специальностям вузов, определенных постановлением, запланировано около 200 приемных мест с полным возмещением платы за обучение за счет государства. Аспирант будет заключать договор с организацией (список утверждается Министерством высокотехнологичной промышленности), которая примет его на работу после защиты диссертации. В случае невыполнения этого обязательства сторона, нарушившая договор, возмещает плату за обучение в двойном размера за все годы обучения.