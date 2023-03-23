Четверг, 23 Марта 2023 22:49

АрмИнфо.Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян принял участие в III Всемирном форуме по правам человека в Буэнос-Айресе, который проходил 20-22 марта.

Как сообщает пресс-служба ЗПЧ Арцаха, на дискуссии под названием "Нарушения прав человека и угрозы геноцида ", организованной в рамках форума, Гегам Степанян рассказал о военных преступлениях, совершенных во время и после войны, развязанной Азербайджаном против народа Арцаха осенью 2020 года, а также о грубых нарушения прав человека и международного гуманитарного права.

Он представил подробные факты о преступной политике этнической ненависти системно и последовательно проводимой Азербайджаном в отношении народа Арцаха, неоспоримая конечной цель которой - этническая чистка и геноцид народа Арцаха.

В этом контексте Гегам Степанян упомянул о гуманитарном кризисе и масштабных нарушениях прав человека, вызванных полной блокадой, продолжающейся с 12 декабря 2022 года. Он подчеркнул, что, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества к немедленному снятию блокады, Азербайджан продолжает свое преступное поведение, игнорируя даже решение Международного суда ООН. Поэтому, чтобы положить конец азербайджанской вседозволенности и безнаказанности, призывы и заявления международных акторов должны быть заменены практическими и карательными действиями, принуждением Азербайджана к уважению международного права и авторитета структур, созданных для его защиты.

"В результате блокады и неоднократных преступлений со стороны Азербайджана нормальная жизнь людей в Арцахе полностью нарушена, что приводит к грубым нарушениям основных прав 120 тысяч человек, в том числе 30 тысяч детей. Ситуация, в которой живет народ Арцаха, каждый день сталкиваясь с онтологическими проблемами и угрозами, наглядно доказывает, что для обеспечения права народа Арцаха на свободное проживание на своей Родине признание его права на самоопределение является бесспорным необходимость", - сказал Гегам Степанян.

Гегам Степанян находится с рабочим визитом в Южной Америке по приглашению Южноамериканского комитета АРФД.