Четверг, 23 Марта 2023 22:46

АрмИнфо. Полноценный диалог с Азербайджаном возможен только в международном формате и при четких международных гарантиях. Об этом 23 марта в ходе видеомоста "Арцах. 100 дней блокады" заявил глава МИД Арцаха Сергей Газарян, на вопрос о возможности проведения переговоров между Нагорным Карабахом и Азербайджаном.

В этом ключе он обратил внимание на тот факт, что после 44-дневной войны при посредничестве командования российского миротворческого контингента (РМК) были встречи с азербайджанской стороной, связанные с решением гуманитарных и технических вопросов. "Азербайджанская сторона попыталась извратить повестку последних встреч. Цель встреч была в обсуждении вопросов разблокирования, восстановления поставок газа и электричества. Азербайджанская сторона представила содержание в извращенном виде, это недопустимо. Но, мы готовы к встречам в том же формате - при участии РМК", - сказал глава МИД Арцаха.

Вместе с тем министр подчеркнул, что прямые переговоры с Баку возможны только в международном формате. "Учитывая, что Азербайджан нарушал даже договоренности, достигнутые при посредничестве сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ - таких стран как Россия, Франция, США, то как он не нарушит договоренности в двустороннем формате?", - вопрошал Газарян. По его словам, исходя из вышесказанного, диалог с Баку возможен только при международном посредничестве и при наличии механизм гарантий выполнения договоренностей.

Говоря об идее организовать визит миссии по сбору фактов в Арцах, глава внешнеполитического ведомства заявил, что приветствует все шаги, которые будут направлены на представление международному сообществу фактов о ситуации.

На просьбу высказать свое отношение к предложениям о введении в Арцах международных миротворческих сил, Газаряне констатировал, что для этого необходимо проделать огромную работу.

Он указал очевидность того, что в Арцахе составляющая безопасности имеет очень важное значение и без присутствия миротворческих сил не обойтись. По его словам, они в этом убеждаются каждый день.

"Чем совершеннее будет механизм, тем лучше. Однако, круг вопросов будет зависеть от того, насколько будет разработанным механизм. Если вместо нынешнего числа РМК российских миротворцев будет в 5 или 10 раз больше, или силы технически более оснащенные, было бы лучше. Не исключаем и формат с участием других стран и структур. В рамках МГ ОБСЕ всегда рассматривался вопрос международных сил. Но это нелегко решаемый вопрос", - отметил министр.

Отвечая на вопрос о роли Франции в разрядке ситуации, Газарян констатировал активную деятельность в попытках добиться разблокирования Бердзорского коридора. При этом он указал необходимость продолжить усилия, поскольку блокада до сих пор не устранена. Министр также выразил убеждение, что формат МГ ОБСЕ, учитывая накопленный ею опыт, необходимо восстановить.

В этом ключе он также отметил, что на всех встречах и в первую очередь с представителями стран МГ ОБСЕ, прежде и сейчас, власти НКР

передавали, что основания признания независимости Арцаха крепче, чем у Косово, например или у других стран. "Кто бы, что бы ни говорил, и какую бы позицию ни выражал - мы исходим из позиции, выраженной народом Арцаха", - подчеркнул министр.

Вместе с тем, Газарян считает, что провокация Азербайджана, выраженная в блокировании единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром, преследует достаточно серьезные цели.

"Кроме того, что основная цель оказать давление на Арцах и вызвать серьезные отрицательные последствия для экономики, еще одна важная цель опорочить РМК. Как мы понимаем, видя, что сейчас только присутствие РМК является одним из важнейших гарантов безопасности, азербайджанская сторона пошла на провокацию. Помимо того, что миротворцы должны приложить все усилия, чтобы разрешить ситуацию и провокации не повторялись, надо также учитывать другие многочисленные факторы. Все эти вопросы обсуждаются с представителями РМК", - резюмировал глава МИД Арцаха.