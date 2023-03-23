Четверг, 23 Марта 2023 22:44

АрмИнфо.Мэрия Еревана устроила геноцид деревьев в центре столицы. Вот уже, который день, горожане и гости столицы наблюдают за тем, как мэрия Еревана беспощадно уничтожает многолетние здоровые деревья столицы. Визг пилы с раннего утра сверлит мозги и сердца тех, кто не может пройти безучастным мимо совершаемого геноцида.

По заверению столичного муниципалитета, все это происходит в рамках проекта по замене больных деревьев на красивые и ценные породы. Услышав подобную формулировку, здравомыслящий человек думает, что городские власти, будут спиливать уже старые, высохшие деревья и на их месте высаживать новые, здоровые саженцы.

На деле же, мы наблюдаем за тем, как в центре Еревана уничтожаются здоровые "неугодные" деревья, а дряхлые продолжают падать на движимое и недвижимое имущество жителей, нанося материальный ущерб. Как, к примеру, это было 22 марта на улице Терьяна.

Эксперты склоны считать, что всё это в очередной раз происходит по-армянски, кто-то из власти решил ввозить саженцы "дорогих древесных пород" за счет уплаченных налогов горожан, и теперь здоровы деревья приносятся в жертвы их узколичным интересам.

Примечательно, что в центре столицы достаточно мест, куда можно было бы высадить данные саженцы. Тем более, что зеленной зоне города нанесен непоправимый урон, и кому не лень и когда не лень спиливает неугодное дерево.