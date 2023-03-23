Четверг, 23 Марта 2023 14:30

АрмИнфо.В проекте мирного договора с Азербайджаном содержатся неприемлемые для Армении пункты, поэтому мы и не пришли к общему знаменателю. Об этом в ходе брифинга 23 марта сообщил секретарь правящей фракции <Гражданский договор> Артур Ованнисян.

В этой связи он заметил, что работа по проекту мирного договора ведется со всеми партнерами, в частности, странами-сопредседателями ОБСЕ, которые содействуют процессу его подписания. <По каждому предложению мы коммуницируем с нашими международными партнерами, и представляем обоснования о том, почему реагируем тем или иным способом на предложения азербайджанской стороны. Ведь мы имеем дело с государством, ведущим деструктивную политику>, - пояснил секретарь ГД.

По мнению парламентария, чтобы продвигаться вперед в данном мироном процессе, необходимо увеличить международное давление на военно-политическое руководство Азербайджана через дипломатические каналы.

<Мы продолжим идти вперед, исходя из государственных интересов Армении для того, чтобы бы был подписан мирный договор, который обеспечивал бы стране независимость, суверенитет и безопасность>, - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что вчера, во время правительственного часа в Парламенте, глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Армения получила очередные предложения по проекту мирного договора с азербайджанской стороны, над которыми сейчас работает.