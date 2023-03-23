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АрмИнфо.Министерство обороны РА планирует провести двухмесячные сборы резервистов с 15 апреля по 15 июня 2023 года. Решение принято 23 марта на заседании правительства.
Согласно проекту решения, планируется объявить тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории.
Планируется к сборам привлечь до 953 резервистов: 476 - из рядового и младшего офицерского, 452 - офицерского и 25 - из старшего офицерского состава.
В частности, в учебных сборах примут участие: 1) по мотострелковым специальностям до 500 резервистов: 27 - с 18 апреля по 12 мая включительно, 215 - с 19 апреля по 13 мая включительно, 258 - с 10 мая по 3 июня включительно; 2) по ракетно-артиллерийским специальностям до 182 резервистов: из них 10 с 18 апреля по 12 мая включительно, 172 - с 10 мая по 3 июня включительно; 3) по специальностям противовоздушной обороны до 59 резервистов: 23 - с 18 апреля по 12 мая включительно, 22 - с 10 мая по 3 июня включительно, 4 - с 17 мая по 10 июня включительно; 4) по специальностям связи до 12 резервистов, с 17 мая по 10 июня включительно; 5) по разведывательным специальностям до 42 резервистов: 30 с 18 апреля по 12 мая включительно, 12 - с 3 по 27 мая включительно; 6) по специальностям радиоэлектронной борьбы до 89 резервистов: 4 - с 18 апреля по 12 мая включительно, 85 - с 17 мая по 10 июня включительно;
7) по инженерным специальностям до 32 резервистов; 14 - с 18 апреля по 12 мая включительно, 18 - с 10 мая по 3 июня включительно: 9) по тыловым специальностям до 37 резервистов 18 апреля по 12 мая включительно.
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|Секретарь Совбеза РА и замглавы МИД Ирана обсудили вопросы региональной безопасности
|В Евросоюзе выразили обеспокоенность ограничениями, введенными новым законом о политических партиях в Азербайджане
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|Глава МИД Армении: народ Арцаха стоит перед реальной опасностью этнических чисток
|Депутат: Туалет в доме бывшего премьер-министра РА стоит в 20 раз дороже, чем квартира, приобретенная в ипотеку министром обороны
|В Армении наблюдается тенденция снижения туберкулезного заболевания
|Депутат: нам нужен такой мирный договор с Азербайджаном, который будет соответствовать его названию
|МВД Арцаха назвало дезинформацией утверждения Азербайджана о переброске вооружения из Армении в НКР при содействии РМК
|Замглавы МИД Ирана: Тегеран неизменно является стабильным и надежным партнером в деле установления регионального мира и безопасности
|ВС Азербайджана вновь обстреляли виноградарей в Арцахе
|В Госдепе рассказали о целях телефонных переговоров Блинкена с Пашиняном и Алиевым
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|Ереван не препятствовал принятию решений в ОБСЕ - в МИД Армении опровергли утверждения азербайджанской стороны
|Иран повысил уровень готовности частей ПВО и ракетных частей армии и КСИР из-за напряженности на северо-западных рубежах страны
|Российские военнослужащие попали под обстрел в Сюнике при попытке эвакуации армянского военнослужащего
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|Премьер-министр Армении принял делегацию Бундестага
|Правящая партия <Гражданский договор> определилась с кандидатом на пост Омбудсмена Армении
|Энтони Блинкен: Прямые переговоры - это единственный способ достичь прочного мира
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|Армянский дипломат: Воинственная риторика Азербайджана не оставляет сомнений об истинных намерениях регионального миростроительства
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|По версии Global Finance Америабанк признан Лучшим Инвестиционным Банком Армении в 2023г
|В Армении будет запрещен импорт, хранение и торговля взрывчатыми веществами частными лицами
|В Армении будет сокращен рабочий день для работающих матерей и ухаживающих за детьми до двух лет
|В Ереване откроется уникальная мультимедийная выставка работ Бэнкси
|Масис Маилян: В случае Арцаха "интеграция" означает добровольную капитуляцию
|В Минобороны РА сообщили о пропаже военнослужащего ВС Армении
|ВАК Армении работает над внедрением новой программы выявления плагиата
|Глава НПО: Азербайджанцы похитили мирного жителя близ Веришена
|Высший духовный совет: ААЦ будет последовательно отстаивать реализацию права народа Арцаха на самоопределение
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