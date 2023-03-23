Четверг, 23 Марта 2023 14:29

АрмИнфо.Министерство обороны РА планирует провести двухмесячные сборы резервистов с 15 апреля по 15 июня 2023 года. Решение принято 23 марта на заседании правительства.

Согласно проекту решения, планируется объявить тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории.

Планируется к сборам привлечь до 953 резервистов: 476 - из рядового и младшего офицерского, 452 - офицерского и 25 - из старшего офицерского состава.

В частности, в учебных сборах примут участие: 1) по мотострелковым специальностям до 500 резервистов: 27 - с 18 апреля по 12 мая включительно, 215 - с 19 апреля по 13 мая включительно, 258 - с 10 мая по 3 июня включительно; 2) по ракетно-артиллерийским специальностям до 182 резервистов: из них 10 с 18 апреля по 12 мая включительно, 172 - с 10 мая по 3 июня включительно; 3) по специальностям противовоздушной обороны до 59 резервистов: 23 - с 18 апреля по 12 мая включительно, 22 - с 10 мая по 3 июня включительно, 4 - с 17 мая по 10 июня включительно; 4) по специальностям связи до 12 резервистов, с 17 мая по 10 июня включительно; 5) по разведывательным специальностям до 42 резервистов: 30 с 18 апреля по 12 мая включительно, 12 - с 3 по 27 мая включительно; 6) по специальностям радиоэлектронной борьбы до 89 резервистов: 4 - с 18 апреля по 12 мая включительно, 85 - с 17 мая по 10 июня включительно;

7) по инженерным специальностям до 32 резервистов; 14 - с 18 апреля по 12 мая включительно, 18 - с 10 мая по 3 июня включительно: 9) по тыловым специальностям до 37 резервистов 18 апреля по 12 мая включительно.