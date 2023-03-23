Arminfo.info




 Четверг, 23 Марта 2023 14:29
Наира Бадалян

Очередные сборы резервистов пройдут с 15 апреля по 15 июня 2023 года

Очередные сборы резервистов пройдут с 15 апреля по 15 июня 2023 года

АрмИнфо.Министерство обороны РА планирует провести двухмесячные сборы резервистов с 15 апреля по 15 июня 2023 года. Решение принято 23 марта на заседании правительства.

Согласно проекту решения, планируется объявить тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории.

Планируется к сборам привлечь до 953 резервистов: 476 - из рядового и младшего офицерского, 452 - офицерского и 25 - из старшего офицерского состава.

В частности, в учебных сборах примут участие: 1) по мотострелковым специальностям до 500 резервистов: 27 - с 18 апреля  по 12 мая включительно, 215 - с 19 апреля по 13 мая включительно, 258 - с 10 мая по 3 июня включительно; 2) по ракетно-артиллерийским специальностям до 182 резервистов: из них 10 с 18 апреля по 12 мая включительно, 172 -  с 10 мая по 3 июня включительно; 3) по специальностям противовоздушной обороны до 59 резервистов: 23 - с 18 апреля по 12 мая включительно, 22 - с 10 мая по 3 июня включительно, 4 - с 17 мая по 10 июня включительно; 4) по специальностям связи до 12 резервистов, с 17 мая по 10 июня включительно; 5) по разведывательным специальностям до 42 резервистов: 30 с 18 апреля по 12 мая включительно, 12 - с 3 по 27 мая включительно; 6) по специальностям радиоэлектронной борьбы до 89 резервистов: 4 - с 18 апреля по 12 мая включительно, 85 - с 17 мая по 10 июня включительно;

7) по инженерным специальностям до 32 резервистов; 14 - с 18 апреля по 12 мая включительно, 18 - с 10 мая по 3 июня включительно:  9) по тыловым специальностям до 37 резервистов 18 апреля по 12 мая включительно. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Степанакерт: Арцах продолжит борьбу за международное признание права на самоопределениеСтепанакерт: Арцах продолжит борьбу за международное признание права на самоопределение
Артур Ованнисян: В проекте мирного договора содержатся неприемлемые для Армении пунктыАртур Ованнисян: В проекте мирного договора содержатся неприемлемые для Армении пункты
Очередные сборы резервистов пройдут с 15 апреля по 15 июня 2023 годаОчередные сборы резервистов пройдут с 15 апреля по 15 июня 2023 года
Участникам военных сборов в Армении сохранят зарплату на основном месте работыУчастникам военных сборов в Армении сохранят зарплату на основном месте работы
Баку требует от Еревана согласиться на проведение делимитации на его условиях. В противном случае мирного договора не будет - ПашинянБаку требует от Еревана согласиться на проведение делимитации на его условиях. В противном случае мирного договора не будет - Пашинян
Армения примет все дипломатические меры для возвращения армян в занятые Азербайджаном территории НК и прилегающие районыАрмения примет все дипломатические меры для возвращения армян в занятые Азербайджаном территории НК и прилегающие районы
Госсекретарь США заявил о благоприятной возможности для заключения мирного договора между Ереваном и БакуГоссекретарь США заявил о благоприятной возможности для заключения мирного договора между Ереваном и Баку
Премьер РА: Азербайджан обвиняет Армению в моноэтничностиПремьер РА: Азербайджан обвиняет Армению в моноэтничности
Провластный депутат обвинил оппозицию в том, что она избегает ответственностиПровластный депутат обвинил оппозицию в том, что она избегает ответственности
Пашинян пояснил, на основании чего будет подписан мирный договор с АзербайджаномПашинян пояснил, на основании чего будет подписан мирный договор с Азербайджаном
Матч Армения - Турция обслужит испанская бригада арбитровМатч Армения - Турция обслужит испанская бригада арбитров
Глава МИД Франции посетит Ереван и БакуГлава МИД Франции посетит Ереван и Баку
Комитет ПАСЕ обеспокоен гуманитарным кризисом из-за продолжающейся блокады Лачинского коридора - заявлениеКомитет ПАСЕ обеспокоен гуманитарным кризисом из-за продолжающейся блокады Лачинского коридора - заявление
В результате выстрелов со стороны противника погиб военнослужащий ВС АрменииВ результате выстрелов со стороны противника погиб военнослужащий ВС Армении
Генпрокуратура требует конфискации имущества бывшего главы Эребуни и директора компании АЛКСГенпрокуратура требует конфискации имущества бывшего главы Эребуни и директора компании АЛКС
Глава МИД Армении сообщил о вероятной скорой встрече с Лавровым и БайрамовымГлава МИД Армении сообщил о вероятной скорой встрече с Лавровым и Байрамовым
Глава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридореГлава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Министр: арабские страны хорошо понимают, что нагорно-карабахский конфликт не имеет религиозной подоплекиМинистр: арабские страны хорошо понимают, что нагорно-карабахский конфликт не имеет религиозной подоплеки
Разработка стратегии роста рождаемости в Армении находится в заключительной стадии - министрРазработка стратегии роста рождаемости в Армении находится в заключительной стадии - министр
Посол: США готовы поддержать Армению в реформировании правоохранительной сферыПосол: США готовы поддержать Армению в реформировании правоохранительной сферы
Мгер Маргарян призвал ООН задействовать механизмы раннего предупреждения геноцида из-за ситуации вокруг АрцахаМгер Маргарян призвал ООН задействовать механизмы раннего предупреждения геноцида из-за ситуации вокруг Арцаха
Правящая фракция <Гражданский договор> выступила против смещения судьи КС со своей должностиПравящая фракция <Гражданский договор> выступила против смещения судьи КС со своей должности
Депутат: Власти Армении не предпринимают практических шагов по решению проблем 120 тысяч жителей АрцахаДепутат: Власти Армении не предпринимают практических шагов по решению проблем 120 тысяч жителей Арцаха
Секретарь Совбеза РА и замглавы МИД Ирана обсудили вопросы региональной безопасностиСекретарь Совбеза РА и замглавы МИД Ирана обсудили вопросы региональной безопасности
В Евросоюзе выразили обеспокоенность ограничениями, введенными новым законом о политических партиях в АзербайджанеВ Евросоюзе выразили обеспокоенность ограничениями, введенными новым законом о политических партиях в Азербайджане
Содокладчики ПАСЕ призвали власти Азербайджана санкционировать независимый ознакомительный визит в Бердзорский коридорСодокладчики ПАСЕ призвали власти Азербайджана санкционировать независимый ознакомительный визит в Бердзорский коридор
Глава МИД Армении: народ Арцаха стоит перед реальной опасностью этнических чистокГлава МИД Армении: народ Арцаха стоит перед реальной опасностью этнических чисток
Депутат: Туалет в доме бывшего премьер-министра РА стоит в 20 раз дороже, чем квартира, приобретенная в ипотеку министром обороныДепутат: Туалет в доме бывшего премьер-министра РА стоит в 20 раз дороже, чем квартира, приобретенная в ипотеку министром обороны
В Армении наблюдается тенденция снижения туберкулезного заболеванияВ Армении наблюдается тенденция снижения туберкулезного заболевания
Депутат: нам нужен такой мирный договор с Азербайджаном, который будет соответствовать его названиюДепутат: нам нужен такой мирный договор с Азербайджаном, который будет соответствовать его названию
МВД Арцаха назвало дезинформацией утверждения Азербайджана о переброске вооружения из Армении в НКР при содействии РМКМВД Арцаха назвало дезинформацией утверждения Азербайджана о переброске вооружения из Армении в НКР при содействии РМК
Замглавы МИД Ирана: Тегеран неизменно является стабильным и надежным партнером в деле установления регионального мира и безопасностиЗамглавы МИД Ирана: Тегеран неизменно является стабильным и надежным партнером в деле установления регионального мира и безопасности
ВС Азербайджана вновь обстреляли виноградарей в АрцахеВС Азербайджана вновь обстреляли виноградарей в Арцахе
В Госдепе рассказали о целях телефонных переговоров Блинкена с Пашиняном и АлиевымВ Госдепе рассказали о целях телефонных переговоров Блинкена с Пашиняном и Алиевым
Фильм Инны Саакян <Рассвет Авроры> удостоился Гран - при Международного кинофестиваля и форума по правам человека в ЖеневеФильм Инны Саакян <Рассвет Авроры> удостоился Гран - при Международного кинофестиваля и форума по правам человека в Женеве
Зампред АНК обвинил власти Армении в фальсификации истории по части армянских беженцевЗампред АНК обвинил власти Армении в фальсификации истории по части армянских беженцев
В Минобороны Армении сообщили о нахождении военнослужащего, заблудившегося накануне из-за туманаВ Минобороны Армении сообщили о нахождении военнослужащего, заблудившегося накануне из-за тумана
В полночь азербайджанская сторона в очередной раз заблокировала подачу газа из Армении в АрцахВ полночь азербайджанская сторона в очередной раз заблокировала подачу газа из Армении в Арцах
Ереван не препятствовал принятию решений в ОБСЕ - в МИД Армении опровергли утверждения азербайджанской стороныЕреван не препятствовал принятию решений в ОБСЕ - в МИД Армении опровергли утверждения азербайджанской стороны
Иран повысил уровень готовности частей ПВО и ракетных частей армии и КСИР из-за напряженности на северо-западных рубежах страныИран повысил уровень готовности частей ПВО и ракетных частей армии и КСИР из-за напряженности на северо-западных рубежах страны
Российские военнослужащие попали под обстрел в Сюнике при попытке эвакуации армянского военнослужащегоРоссийские военнослужащие попали под обстрел в Сюнике при попытке эвакуации армянского военнослужащего
«Троянский конь» Тегерана для Пашиняна«Троянский конь» Тегерана для Пашиняна
Премьер-министр Армении принял делегацию БундестагаПремьер-министр Армении принял делегацию Бундестага
Правящая партия <Гражданский договор> определилась с кандидатом на пост Омбудсмена АрменииПравящая партия <Гражданский договор> определилась с кандидатом на пост Омбудсмена Армении
Энтони Блинкен: Прямые переговоры - это единственный способ достичь прочного мираЭнтони Блинкен: Прямые переговоры - это единственный способ достичь прочного мира
МИД Арцаха: Целенаправленная политика Азербайджана по этнической чистке в отношении народа Арцаха указывает на необходимость пересмотра международным сообществом подходов к вопросу статуса АрцахаМИД Арцаха: Целенаправленная политика Азербайджана по этнической чистке в отношении народа Арцаха указывает на необходимость пересмотра международным сообществом подходов к вопросу статуса Арцаха
Замглавы МИД: Необходимо срочно делегировать международную миссию по сбору фактов в Арцах и Лачинский коридорЗамглавы МИД: Необходимо срочно делегировать международную миссию по сбору фактов в Арцах и Лачинский коридор
Армянский дипломат: Воинственная риторика Азербайджана не оставляет сомнений об истинных намерениях регионального миростроительстваАрмянский дипломат: Воинственная риторика Азербайджана не оставляет сомнений об истинных намерениях регионального миростроительства
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
По версии Global Finance Америабанк признан Лучшим Инвестиционным Банком Армении в 2023гПо версии Global Finance Америабанк признан Лучшим Инвестиционным Банком Армении в 2023г
В Армении будет запрещен импорт, хранение и торговля взрывчатыми веществами частными лицамиВ Армении будет запрещен импорт, хранение и торговля взрывчатыми веществами частными лицами
В Армении будет сокращен рабочий день для работающих матерей и ухаживающих за детьми до двух летВ Армении будет сокращен рабочий день для работающих матерей и ухаживающих за детьми до двух лет
В Ереване откроется уникальная мультимедийная выставка работ БэнксиВ Ереване откроется уникальная мультимедийная выставка работ Бэнкси
Масис Маилян: В случае Арцаха Масис Маилян: В случае Арцаха "интеграция" означает добровольную капитуляцию
В Минобороны РА сообщили о пропаже военнослужащего ВС АрменииВ Минобороны РА сообщили о пропаже военнослужащего ВС Армении
ВАК Армении работает над внедрением новой программы выявления плагиатаВАК Армении работает над внедрением новой программы выявления плагиата
Глава НПО: Азербайджанцы похитили мирного жителя близ ВеришенаГлава НПО: Азербайджанцы похитили мирного жителя близ Веришена
Высший духовный совет: ААЦ будет последовательно отстаивать реализацию права народа Арцаха на самоопределениеВысший духовный совет: ААЦ будет последовательно отстаивать реализацию права народа Арцаха на самоопределение
Прокуроры Армении будут получать надбавку в размере 92% от заработной платыПрокуроры Армении будут получать надбавку в размере 92% от заработной платы
Читать больше



Эксперты
Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на ЗападРоссийский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по АзербайджануПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
Читать больше
Комментируемые
Глава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридореГлава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре
Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин ЗатулинБакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин
Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственностиАдам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
Алиев и Боно обменялись  мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договоруАлиев и Боно обменялись  мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей РодиныРубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Армении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии властиАрмении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии власти
Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du mondeЕсли не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляютсяСтрасти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государстваВ Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
Вашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридорВашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридор
Открытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министрОткрытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министр
Продавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфоПродавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфо
Ашотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларацииАшотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларации