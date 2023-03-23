Четверг, 23 Марта 2023 12:58

АрмИнфо.Правительство Армении 23 марта одобрило проект закона РА "О внесении изменений в Трудовой кодекс РА", согласно которому будет сохранена заработная плата резервистов, призванных на сборы.

Как отметил на заседании министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, по нынешнему порядку работодатель не обязан выплачивать зарплату призванному сотруднику-резервисту, - он должен лишь сохранять должность работника на период его нахождения на сборах. Теперь же он должен выплачивать, как минимум, недостающую разницу между зарплатой и довольствием.

С принятием проекта при привлечении работника к учебным сборам на срок до 30 дней работодатель будет выплачивать не менее положительной разницы между должностным окладом работника и денежным довольствием, исчисляемым военнослужащим, за каждый рабочий день. Например, если базовый оклад работника составляет 200 000 драмов, последний участвует в учебных сборах и взамен получает пособие в размере 80 000 драмов от Министерства обороны в качестве денежной компенсации, то работодатель будет обязан выплатить положительную разницу от заработной платы, то есть в указанном случае не менее 120 000 драмов.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян, в свою очередь, заметил, что, как ожидается, многие работодатели на добровольной основе будут выплачивать не только положительную разницу, но и всю зарплату работника в полном объеме.