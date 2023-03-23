Четверг, 23 Марта 2023 12:48

АрмИнфо.Власти Армении с самого начала верно истолковали посылы Азербайджана - ставить под сомнение существование РА, что и является основной причиной нерешенности карабахского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 марта на заседании правительства.

<Из заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанного им в селе Талиш Нагорного-Карабаха, которое подверглась этнической чистке, можно вывести один единственный посыл - он открыто, буквально сказал, что Армения должна принять условия Баку, согласиться на проведение делимитации на условиях Азербайджана, в противном случае мирный договор не будет подписан. Это нельзя назвать иначе чем актом агрессии в отношении Армении и грубое нарушение договоренностей, достигнутых на высшем уровне>, - указал премьер.

Он напомнил, что в заявлении по итогам четырехсторонней встречи 6 октября в Праге (Макрон-Мишель-Пашинян-Алиев - ред.) говорится, что <Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской Декларации 1991 года, в рамках которой стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга>. Это должно было стать основой для работы комиссии по делимитации. Аналогичное заявление было принято по итогам встречи Путин-Пашинян-Алиев 31 октября того же года в Сочи.

Даже после данных заявлений Баку говорит <о каких-то исторических картах> и делимитации на их основе, что абсолютно неприемлемо по той простой причине, что противоречит письменным договоренностям, достигнутым на высшем уровне, отметил армянский премьер. На фоне этого Ереван продолжает настаивать на важности внедрения международного механизма диалога Степанакерт-Баку.

Пашинян подчеркнул, что безнаказанные нарушения вдохновляют Азербайджан на новые провокации. Он напомнил, что подобная <чудовищная провокация произошла накануне - азербайджанская сторона умышленно, снапейрским огнем убил солдата ВС РА Аршака Саркисяна>. <Выражая соболезнования родным и близким погибшего, хочу обратить внимание международного сообщества на то, что Азербайджан подводит ситуацию к новой эскалации. Это обосновывается нелепым дискурсом на государственном уровне в Азербайджане о так называемом <Западном Азербайджане>, что является открытым посягательством на суверенную территорию Армении>,- указал глава кабмина РА.