Четверг, 23 Марта 2023 12:47

АрмИнфо.Разрушая дома армян в захваченном селе Талиш Баку демонстрирует собственную модель <интеграции>, защиты и гарантии прав и свобод армян Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 марта на заседании правительства.

Как указал премьер, сотый день незаконной блокады Лачинского коридора-единственной дороги, связывающей Архац как с остальным миром, так и с Арменией, был ознаменован 13- м прекращением подачи газа в Арцах. <Этому предшествовало заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное им в селе Талиш Нагорного-Карабаха, которое подверглась этнической чистке, который нельзя назвать иначе как агрессивной>, - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что произошедшее в селе Талиш является обоснованным доказательством геноцидальной политики Баку - дома армян, которые вынуждено покинули свои дома из-за 44-дневной войны, разрушают, чтобы на их месте построить новые уже для азербайджанцев. <То, о чем долгое время сигнализировала Армения, стало реальностью - руководство Азербайджана демонстрирует собственную модель <интеграции>, защиты и гарантии прав и свобод армян Нагорного Карабаха. На месте принадлежащих армянам домов строится жилье для азербайджанцев, на старинных армянских памятниках стираются названия>, - указал он.

Данные действия незаконны и явно идут в разрез с пунктом 7 трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года. Последний гласил, что внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это, в свою очередь, означает, что 18 марта должно было ознаменоваться возвращением армян в родной Талиш, а не актом вандализма по разрушению их домов, считает премьер РА.

За действиями Баку, как напомнил Пашинян, последовало заявление армян, выселенных из Нагорного Карабаха и прилегающих районов, которые потребовали от лидеров стран, подписавших трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года (Армении, России и Азербайджана - ред.) и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев. обеспечить их безопасное и достойное возвращение в места проживания.

<Как один из адресатов данного заявления хочу четко отметить, что данное требование считаю справедливым, и правительство РА должно принять все дипломатические меры для того, чтобы защитить права всех бенефициаров заявления>, - подчеркнул Нилол Пашинян.

Напомним, что 16 марта на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что поручил министру иностранных дел Арарату Мирзояну начать переговоры с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, о возвращении армян в занятые Азербайджаном территории Нагорного Карабаха, а также в прилегающие к ним районы.