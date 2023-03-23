Четверг, 23 Марта 2023 12:46

АрмИнфо. Считаю, что имеется благоприятная возможность, не хочу преувеличивать, но есть благоприятная возможность, позволяющая в действительности завершить подготовку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании комитете по иностранным делам Сената США по бюджетному запросу Государственного департамента на 24 финансовый год.

В этом ключе он напомнил, что встречался с премьер-министром РА Николом Пашиняном и президентом АР Ильхамом Алиевым в Мюнхене на конференции по безопасности. По его словам, главы МИД Азербайджана и Армении находились в Вашингтоне. Блинкен добавил, что ожидаю, что они вернутся вновь.

"Мы работали над текстом договора. Мы активно занимаемся вопросом урегулирования между Азербайджаном и Арменией, содействием тому, чтобы стороны вышли на мирный договор, который нормализует отношения Баку и Еревана, а также решит вопросы прав и безопасности этнических армян в Нагорном Карабахе, вопросов делимитации границы и так далее",

- сказал Госсекретарь США.

Он также подчеркнул, что США пытаются решить проблемы в Бердзорском (Лачинском) коридоре. "Мы оказываем давление на Азербайджан, в том числе на этой неделе, чтобы этот коридор вновь был открыт. Мы работаем над этим. Без преувеличения, считаю, что сейчас есть благоприятный момент, который бы глубоко отвечал интересам Армении и Азербайджана", - заверил он.

На вопрос Председателя комиссии по внешним отношениям Сената США Роберта Менендеса почему Соединенные штаты должны платить за военное образование агрессора, который нападает на своих соседей и ущемляет права своих граждан. Он напомнил, что за последние пять лет Азербайджан начал войну, которая привела к гибели 6500 человек и вынудила около 100000 армян Нагорного Карабаха покинуть свои дома.

Блинкена ответил, что есть несколько причин для предоставления военной помощи Азербайджану. По его словам, получение западного образования и повышение уровня западной ориентации офицеров ВС Азербайджана выгодно, кроме того азербайджанские войска включены в миротворческие силы НАТО и Азербайджан нужно защищать, потому что он граничит с Ираном и протяженность этой границы достаточно велика.