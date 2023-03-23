Четверг, 23 Марта 2023 12:46

АрмИнфо. Азербайджан обвиняет Армению в моноэтничности и отсутствии нацменьшинств в стране. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 марта на заседании правительства.

Подобные заявления, как считает премьер, в первую очередь, являются грубым вмешательством во внутренние дела РА. Помимо этого, нацменьшинства в Армении есть и представлены в законодательном органе страны, что гарантировано Конституцией РА.

Между тем, в самом Азербайджане преследования СМИ, оппозиции и представителей нацменьшинств носят системный характер. Материалами об убийствах и заключениях лидеров организаций, защищающих интересы нацменьшинств, как отметил премьер, наводнена международная пресса. Возможно Баку стоило также гарантировать права и присутствие нацменьшинств в законодательном органе страны, заметил Никол Пашинян.