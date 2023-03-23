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АрмИнфо. Матч квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу между сборными Армении и Турции, который состоится 25 марта в Ереване в 21:00 по местному времени, обслужит испанская бригада арбитров. Об этом сообщает Федерация футбола РА.
Согласно источнику, главным судьей матча назначен Хосе Мария Санчес Мартинес, которому будут ассистировать судьи Рауль Кабаньеро Мартинес и Иньиго Прието Лопес де Серраин. Четвертый арбитр - Марио Мелеро Лопес, судьей VAR назначен Рикардо де Бургос Бенгочеа, помощником судьи VAR - Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
Напомним, что сборная Армении оказалась в одной группе D с командами Латвии, Уэльса и Хорватии. В предыдущем отборочном цикле к чемпионату Европы сборная Армении в группе J заняла предпоследнее 5 место. Команда ни разу за всю историю не преодолевала отборочный барьер к первенствам мира или Европы. Лучший бомбардир команды за всю историю Генрих Мхитарян, на его счету 32 забитых мяча. Больше всех матчей за сборную провел Саркис Овсепян, он выходил на футбольное поле в составе сборной 132 раза.
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|Секретарь Совбеза РА и замглавы МИД Ирана обсудили вопросы региональной безопасности
|В Евросоюзе выразили обеспокоенность ограничениями, введенными новым законом о политических партиях в Азербайджане
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|Депутат: Туалет в доме бывшего премьер-министра РА стоит в 20 раз дороже, чем квартира, приобретенная в ипотеку министром обороны
|В Армении наблюдается тенденция снижения туберкулезного заболевания
|Депутат: нам нужен такой мирный договор с Азербайджаном, который будет соответствовать его названию
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|Замглавы МИД Ирана: Тегеран неизменно является стабильным и надежным партнером в деле установления регионального мира и безопасности
|ВС Азербайджана вновь обстреляли виноградарей в Арцахе
|В Госдепе рассказали о целях телефонных переговоров Блинкена с Пашиняном и Алиевым
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|Российские военнослужащие попали под обстрел в Сюнике при попытке эвакуации армянского военнослужащего
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|Премьер-министр Армении принял делегацию Бундестага
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|Энтони Блинкен: Прямые переговоры - это единственный способ достичь прочного мира
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|Армянский дипломат: Воинственная риторика Азербайджана не оставляет сомнений об истинных намерениях регионального миростроительства
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|По версии Global Finance Америабанк признан Лучшим Инвестиционным Банком Армении в 2023г
|В Армении будет запрещен импорт, хранение и торговля взрывчатыми веществами частными лицами
|В Армении будет сокращен рабочий день для работающих матерей и ухаживающих за детьми до двух лет
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|Масис Маилян: В случае Арцаха "интеграция" означает добровольную капитуляцию
|В Минобороны РА сообщили о пропаже военнослужащего ВС Армении
|ВАК Армении работает над внедрением новой программы выявления плагиата
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|Высший духовный совет: ААЦ будет последовательно отстаивать реализацию права народа Арцаха на самоопределение
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