Четверг, 23 Марта 2023 11:15

АрмИнфо. Матч квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу между сборными Армении и Турции, который состоится 25 марта в Ереване в 21:00 по местному времени, обслужит испанская бригада арбитров. Об этом сообщает Федерация футбола РА.

Согласно источнику, главным судьей матча назначен Хосе Мария Санчес Мартинес, которому будут ассистировать судьи Рауль Кабаньеро Мартинес и Иньиго Прието Лопес де Серраин. Четвертый арбитр - Марио Мелеро Лопес, судьей VAR назначен Рикардо де Бургос Бенгочеа, помощником судьи VAR - Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Напомним, что сборная Армении оказалась в одной группе D с командами Латвии, Уэльса и Хорватии. В предыдущем отборочном цикле к чемпионату Европы сборная Армении в группе J заняла предпоследнее 5 место. Команда ни разу за всю историю не преодолевала отборочный барьер к первенствам мира или Европы. Лучший бомбардир команды за всю историю Генрих Мхитарян, на его счету 32 забитых мяча. Больше всех матчей за сборную провел Саркис Овсепян, он выходил на футбольное поле в составе сборной 132 раза.