Среда, 22 Марта 2023 18:21

АрмИнфо.Антикоррупционный суд принял в производство очередные иски генпрокуратуры о конфискации имущества в пользу государства. На этот раз, согласно сообщению надзорного органа, речь идет о конфискации имущества незаконного происхождения бывшего главы административного района Эребуни Армена Арутюняна и директора компании АЛКС.

В частности, Генпрокуратура предлагает конфисковать у Арутюняна дом на улице Гулакяна в Ереване стоимостью более 82 млн драмов, а также сумму 312 млн драмов (которые не обоснованы законными доходами лица, имеющее незаконное происхождение, переданное добросовестному приобретателю или не может быть идентифицировано и конфисковано).

Другим иском надзорный орган требует конфисковать у директора ООО АЛКС А.К. коттедж в селе Тандзахбюр, а в случае невозможности, средняя рыночная стоимость составляет 73 млн. 950 тыс. драмов; недвижимость на улице Амараноцаин административного района Норк-Мараш Еревана, а в случае невозможности, ее среднюю рыночную стоимость 90 млн. 950 тыс. драмов.

недвижимость на улице Арташисяна административного района Шенгавит Еревана, а в случае невозможности, ее среднюю рыночную стоимость 10 млн. 900 тыс. драмов; недвижимость находится на улице Арташисяна, а в случае невозможности, ее среднюю рыночную стоимость в 13 миллионов 665 тысяч драмов.

Кроме этого, генпрокуратура просит конфисковать два автомобиля (Toyota Camry, а в случае невозможности, ее среднюю рыночную стоимость в 6 млн 500 тыс драмов и Porsche Cayenne), 100% доли в компании АЛКС и "Евротекнолайт", а также около 64 млн драмов, в качестве остатка незаконных денежных средств, которые не обоснованы законными доходами лица, имеющее незаконное происхождение, переданное добросовестному приобретателю или не может быть идентифицировано и конфисковано.