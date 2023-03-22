Среда, 22 Марта 2023 17:51

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 19, 20, 21 в кв. “Норашен”, жилые дома 5, 6, 7 в 1-ом квартале Давташен, жилые дома 91, 92, 93, 95 в кв. “Б-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 12/1 на улице Рубинянца, жилой дом 106 на улице П.Севака, частные дома на улице Тавризян, воинская часть Канакера; частные дома на улицах Норка 5, 7, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 26, 26а, 26б на улице Абовяна, жилые дома 31, 33, 35 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилых домов 21, 21а на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварталы ‘Норагюх”, “Киликия” (улицы Норагюх, Таиров, Айаса, Верфеля, Бардзраберди, Сисавана, Будапешта, Лусинянц, жилые дома 1-9 в кв. ‘Исаков”, квартал “Нор Киликия”; жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Аветисяна, ясли-детский N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 , село Агарак и частично села Сасуник, Ошакан, Воскеваз, Воскеат;

в Араратской области:

11:00-17:30 частично село Овташат;

12:00-14:00 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-12:30 частично село Гомк;

11:00-13:00 улица 26 Комисарнери, частично квартал “Нораван”, частные дома 4, 9 на улице Сюник, частные дома 6 на улице Амбардзумян, 2б на улице Айгедзори, 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частные дома Джрвежа и Дзорахюра; общины Котайк, Нор Гюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Лернанист, дом отдыха “Орран”, компания “Виваселл-МТС”, школа Лернанист, скотоводческие фермы Раздана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

12։00–13:00 населенный пункт Дзорагюха полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։30–14:30 населенный пункт Цовасара полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։30-17։00 частично община Варсер; диспетчерская служба филиала “Гегама”, центр Автотехобслуживания, телецентр “Севан”, ООО “Лев Лен”, “Газ Ама”, “Ара Арег”, “Г.Седракян”, “Ранчпар”, Ч/П “А.Тер Григорян”, “Ш.Бозоян”, “Э.Мхитарян”, “А.Салазарян”, “Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-13:00 село Лермонтово, ГЭС “Куркик Джалал”;

10:00-16:00 село Нехоц;

в Сюникской области:

10:00-16:00 частично село Вагатин.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы 1, 2, 8, 9, 10 в селе Давташен, жилые дома 47, 49, 53, 55 на улице Раффи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 16-41/5 на улице Г.Мурадяна, жилой дом 22 на 4-ой улице М.Аветисяна; жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/5 на улице Рубинянца;

11:00-17:00 жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, абоненты-жильцы жилых домов 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, жилые дома 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, жилые дома 62, 71, 83 на улице Теряна, жилые дома 7, 9 на улице Агаяна, жилой дом 25 на улице Абовяна;

в Араратской области:

10:00-15:00 села Мргануш, Гетазат, Абовян, Ланджазат, Вардашен; частично села Аревшат, Дехдзут;

11:00-17:30 частично село Овташат;

12:00-14:00 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично улицы Исаакяна, Мясникяна, Шаумяна, Спандаряна в городе Ехегнадзор; частично село Гетап;

в Котайкской области:

10։00-12։00 жилые дома 12-21; 32-41 в 3-ем квартале, школа N3, больница, ресторан “Гинац”, ясли-детский сад ''Цицернак”, территориальный участок газовой конторы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-16:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; села Маяковский, Вохчаберд, Ацаван, Гегадир, частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Глобус”, “Помпакаян-3”, “Сарнаран-1”, “Тнкаран”, село Нор Артамет, ООО ‘Тигарбо”, “Озем”, собственники “А.Мартиросян”, “Г.Карапетян”, “Г.Хачатрян”, “Г.Авагян”, “Т.Дадаян”, “С.Касабян”, ООО “Эсенд”, “Клубника Поляна”, “Кей Энд Джи груп”, “Грин Дрим”;

12։00-17։00 село Агавнадзор, газозаправочная станция “Вива Ман”, дом отдыха “Мармарик”, учебная база ‘Манкаваржакан” (Педагогического университета), дом отдыха “Алашкерт”, дом отдыха “Гюхакадемия” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Цахкадзор;

14։00-17։00 общины Алапарс и Бжни, частные дома Бжни, станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

13:00-14:30 частично город Гавар, областной муниципалитет Гегаркуника, следственный комитет, СНБ, Гаварская полиция, Гегаркуникское областное управление полиции, Гаварский суд, Гаварский военный комиссариат, компании "ВТБ-Армения банк", "Акба банк", "Армбизнесбанк", территория, прилегающая к Гаварскому рынку, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-14:00 село Агардзин в общине Дилижан.