Среда, 22 Марта 2023 17:49

АрмИнфо.Правительство Армении считает вопрос с демографией приоритетным. Об этом 22 марта с трибуны Национального Собрания РА заявил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян, отвечающего на вопрос депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Князя Хасанова о необходимости восстановления звания <мать-героиня>.

Министр отметил, что вопрос с демографией отдельным пунктом представлен в программе правительства на 2021-2026 годы. В течение

данного периода времени предусмотрено принять стратегию, направленную

на обеспечение роста рождаемости. Разработка данного документа, как

отметил министр, находится в завершающей стадии. В нем будут

представлены всеобъемлющие решения.

Что касается звания <Мать-героиня>, то, как заметил Мкртчян, в

Армении имеется медаль <Родительская слава>, которой награждаются многодетные матери, имеющие шесть и более детей. Кроме того, они ежемесячно получают премиальные