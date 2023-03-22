Среда, 22 Марта 2023 17:48

АрмИнфо.Председатель Следственного комитета РА Аргишти Кярамян принял делегацию, возглавляемую новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным послом США Кристиной Квинн.

Как передает пресс-служба СК, Аргишти Кярамян поздравил Кристину Квинн со вступлением в должность посла. Он высоко оценил участие посольства США в углублении сотрудничества между правоохранительными системами двух стран, укреплении демократии в Армении, отраслевых реформах и развитии потенциала РА в борьбе с преступностью.

Глава следственного органа отметил, что эффективность сотрудничества выразилась в количественном росте раскрываемости преступлений транснационального характера и более сложных проявлений за счет развития технологий. А освоение новых эффективных методов борьбы, продолжающееся техническое и технологическое насыщение способствуют ощутимым достижениям.

Аргишти Кярамян особо отметил создание компьютерно-технической лаборатории в Следственном комитете РА, что имеет ключевое значение в плане получения электронных доказательств киберпреступлений и преступлений, совершенных в сфере высоких технологий. При финансировании Бюро по борьбе с наркотиками и правовому сотрудничеству (INL) Государственного департамента США комитет был обеспечен самым современным программным обеспечением, мощным сервером и другим оборудованием этой области, что позволили расширить функции лаборатории. По уровню своей насыщенности она не уступает лучшим региональным лабораториям.

Посол Квинн отметила, что между посольством США и Следственным комитетом РА сложились хорошие традиции тесного сотрудничества, и она желает вывести их на новый уровень. Она добавила, что США готовы поддержать Армению в реформировании правоохранительной сферы и способствовать дальнейшему развитию возможностей Следственного комитета РА исходя из приоритетов, установленных армянской стороной.

Были обсуждены вопросы, связанные с незаконным оборотом наркотиков посредством онлайн платформ, отмыванием денег с использованием криптовалют, взаимодействием правоохранительных систем двух стран в борьбе с киберпреступлениями, а также реализацией целевых программ, направленных на повышение квалификации следователей Управления уголовного розыска РА в этих областях. Состоялся обмен мнениями о повышении эффективности взаимной правовой помощи между двумя странами.

Послу была представлена действующая в Республике Армения компьютерно-техническая лаборатория, оборудованная при содействии США. Она ознакомилась с возможностями лаборатории по проведению цифрового поиска компьютерных систем, обнаружению и восстановлению цифровых следов, как в органах уголовного розыска, так и в других следственных органах.