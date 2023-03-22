Среда, 22 Марта 2023 17:48

АрмИнфо.Постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян 21 марта встретился со специальным советником генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида, заместителем генерального секретаря Алисой Вайрим Ндерит с целью обсуждения гуманитарной ситуации, возникающую в результате продолжающейся блокады Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора, а также проявления последним геноцидных устремлений в Нагорном Карабахе.

Как сообщает постоянное представительство РА в ООН, в ходе встречи было подчеркнуто, что продолжающаяся 100 дней блокада является ярким свидетельством проводимой Азербайджаном политики этнических чисток в отношении армян, информацию о чем с конца декабря прошлого года армянская сторона на постоянной основе предоставляет генеральному секретарю ООН и специальному советнику по предупреждению геноцида.

В этом контексте были затронуты факторы признаков массовых преступлений, предусмотренные разработанным офисом специального советника генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида "Анализом преступлений: инструментарий предотвращения".

Говоря о решении Международного суда ООН от 22 февраля, в соответствии с которым по Бердзорскому коридору должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение, Мгер Маргарян подчеркнул, что отказ Азербайджана от его выполнения демонстрирует открытое пренебрежение к международным обязательствам. В это ключе он указал на настоятельную необходимость задействования со стороны ООН механизмов раннего предупреждения при наличии всех признаков массового злодеяния.