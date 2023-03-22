Среда, 22 Марта 2023 17:46

АрмИнфо. Правящая фракция <Гражданский договор> не приняла участия в состоявшемся 22 марта тайном голосовании по проекту обращения Национального Собрания РА в Конституционный суд с требованием о прекращении полномочий судьи КС Седы Сафарян.

Ранее сегодня с аналогичной инициативой выступила оппозиционная фракция <Армения>, секретарь которой Арцвик Минасян в своем участии указал на заявление адвокатов Арсена Бабаяна и Соса Акопяна, в котором содержатся обоснования о том, что Седа Сафарян нарушила требования, предъявляемые к судьям СМ о несовместимости с другим видом деятельности. Между тем, как считают адвокаты, Седа Сафарян совмещала работу члена КС с предпринимательской деятельностью, в данном случае, с адвокатской деятельностью, что запрещено законом.

Национальное Собрание РА избрало Седу Сафарян судьей Конституционного суда Армении 15 сентября, в должность она вступила с 16 декабря. <В течение месяца, то есть до 16 января, Сафарян должна была официально отказаться от своего статуса индивидуального предпринимателя, но сделала это только 27 января, то есть опоздала на 11 дней, - отметил Минасян.

В свою очередь, депутат НС от правящей фракции <Гражданский договор> Арусяк Джулакян заявила, что 30 ноября Сафарян представила в Палату адвокатов прошение о приостановке адвокатской лицензии, начиная с 8 декабря. Фактически она приостановила адвокатскую деятельность с 5 декабря. 16 декабря она подала заявление в Комитет госдоходов о приостановке адвокатской деятельности на неопределенный срок. Исходя из этого, по словам Джулакян, можно констатировать, что Сафарян предприняла разумные усилия для того, чтобы зафиксировать прекращение предпринимательской деятельности.

Отметим, что из 107 депутатов в тайном голосовании приняли участие лишь 30 парламентариев, представляющих оппозицию. В итоге, обращение в КС не получило необходимого количества голосов. Седа Сафарян была выдвинута кандидатом в члены КС правящей фракцией <Гражданский договор>. 15 сентября прошлого года большинством голосов депутатов НС она была избрана членом КС. Седа Сафарян известна как адвокат, представляющий интересы пострадавших в 2008 году демонстрантов в деле против экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Участвовала в парламентских выборах 2021 года в составе "Альянса демократов Ширинян-Бабаджанян", выступающего с прозападных позиций.