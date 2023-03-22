Среда, 22 Марта 2023 17:43

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян принял заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Багери Кани.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, на встрече стороны подчеркнули тенденцию устойчивого развития сотрудничества двух стран в различных сферах. Была отмечена важность обеспечения региональной безопасности, стабильности и миростроительства.

Григорян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе и вокруг Нагорного Карабаха. Были обсуждены и другие вопросы безопасности, несущие угрозу для региона.