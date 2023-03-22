Среда, 22 Марта 2023 17:31

АрмИнфо. Мандат гражданской миссии Европейского Союза четко регламентирован решением Совета ЕС. Об этом 22 марта в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, необходимо иметь в виду, что мандат миссии носит гражданский характер. Для армянской стороны ее деятельность является еще одним важным механизмом, который должен служить мирному процессу, стабильности в регионе, объективной оценки ситуации. <Утверждения о том, что армянская сторона за спиной ЕС прибегает к провокациям не соответствуют действительности>, - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Говоря о важности возвращения вынужденных переселенцев в родные места, министр подчеркнул, что МИД страны сразу после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года начал работу с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в целях выполнения 7-го пункта заявления, предусматривающего возвращение беженцев в Арцах и на ближайшие к нему территории, оказавшиеся под контролем Азербайджана. <Работа с управлением продолжается, мы в активной переписке. Конечно, имеются препятствия, которые, как вы поняли, связаны с позицией Азербайджана. Но и в этом вопросе армянская сторона стремится быть максимально конструктивной для поиска решений>, - отметил Мирзоян, добавив, что продолжается также работа по разработке механизма предотвращения геноцида. Усилия в данном направлении активизировались, поскольку народ Арцаха стоит перед реальной опасностью этнических чисток, как и перед опасностью совершения геноцида, что проявляется в заявлениях властей Азербайджана на самом высоком уровне.

Напомним, что Совет ЕС 23 января утвердил отправку гражданской миссии ЕС в Армению сроком на два года. В состав гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA Armenia) включено до 100 специалистов для наблюдения и информирования ситуации на местах. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Оперативный штаб миссии находится в Армении. Командующим гражданской миссией является Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.