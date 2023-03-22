Среда, 22 Марта 2023 15:32

АрмИнфо.Туалет в доме бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна стоит в 20 раз дороже, чем квартира, приобретенная в ипотеку нынешним министром обороны РА Суреном Папикяном. Об этом 22 марта журналистам заявил депутат от правящей фракции <Гражданский договор> Ваагн Алексанян.

По его словам, правящая политическая сила активно борется с проявлениями коррупции. <И если тот или иной чиновник, несмотря на все его достижения, совершил коррупционное преступление, он должен понести самое суровое наказание>, - отметил парламентарий. Он добавил, что у него самого есть машина, которая эксплуатируется с момента прихода партии <Гражданский договор> к власти. <Своего недвижимого имущества у меня нет, но я уже подумываю над его приобретением с привлечением ипотечного кредита>, - сказал депутат. Он напомнил, что первыми о приобретении главой министерства обороны РА квартиры заявило издание <Этк>. Между тем, подчеркнул Алексанян, заместитель главного редактора данного издания, как и Сурен Папикян, приобрел квартиру в том же жилом квартале - <Бюрег>. <Странно, что те же журналисты, которые приобрели жилую недвижимость в том же квартале, что и министр обороны, обвиняют последнего в коррупции>, - заметил парламентарий. Что касается нынешнего министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна, который, по данным армянских СМИ, приобрел особняк стоимостью в 112 млн драм, то, как заметил депутат, супруга главы МИД РА на протяжении ряда лет получает очень высокую заработную плату, работая в одном из ведущих компаний в сфере информационных технологий. <Она зарабатывает порядка 1 млн драмов в месяц. Кроме того, Арарат Мирзоян продал свою квартиру по сегодняшнему курсу по цене порядка 100 тысяч долларов>, - заявил Алексанян.

Он опроверг сообщения армянских СМИ, что Мирзоян ранее находился в <черном списке> злостных неплательщиков по ранее привлеченным кредитным средствам. <Это очередная манипуляция, ничего такого нет, речь просто шла о невыплате по акту 5 тысяч драм за нарушение правил дорожного движения>, - заверил депутат.

Ранее издание CivilNet выяснило, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян в конце прошлого года приобрел шикарный особняк в поселке Касах. Арарат Мирзоян и его супруга Гоар Абаджян приобрели дом в декабре 2022 года стоимостью 112 млн драмов. Особняк находится в селе Касах Котайкской области РА. Он находится на границе Еревана и Котайкской области - рядом с административным районом Еревана Давидашен. Согласно документам, общая площадь участка - 951 кв.м, дом - 288 кв.м., есть также гараж - 61 кв.м. и прилегающее строение - 81 кв.м. Посетив территорию стало ясно, что строительные работы особняка и двора пока не завершены. <Социальное положение Мирзояна за годы очевидно улучшилось>, - отмечает источник.