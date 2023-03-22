Среда, 22 Марта 2023 15:27

АрмИнфо. В Армении наблюдается тенденция снижения туберкулезного заболевания. Об этом заявил заместитель директора Национального центра пульмонологии Министерства здравоохранения Армении, главный врач Карен Погосян в ходе пресс-конференции 22 марта.

В частности, он подчеркнул, что в 2022 году в Армении в общей сложности туберкулез перенесли 570 человек, из коих 27 - с летальным исходом. Годом ранее (в 2021г.) в стране было зарегистрировано 580 случаев, с 19-ю летальными исходами. При этом главврач отметил, что более низкая статистика смертности в 2021 году обусловлена неточностью выявления туберкулеза, чему могла поспособствовать пандемия коронавируса. В этой связи он подчеркнул, что динамика летальных исходов в Армении снижается. <Это следствие скоординированной работы ВОЗ и Министерства здравоохранения Армении>, - сказал Погосян.

Замглавы Наццентра также сообщил, что если годами ранее в стране было госпитализировано в среднем 300-350 пациентов с туберкулезом, то сегодня этот показатель составляет 56, из коих только 25 - заразные.

<Армения относится к странам, где динамика туберкулеза снижается. И наша сверхцель до 2030 года довести число заражений до такого показателя, чтобы исключить необходимость говорить об этом заболевании отдельно>, - сказал Погосян.

В целом, по данным 2021 года, в мире туберкулезом болели 10 млн. человек, из них 1.5 млн. - летальные исходы.