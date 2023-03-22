Среда, 22 Марта 2023 15:24

АрмИнфо. Азербайджан пытается завести переговорный процесс в тупик. Об этом 22 марта журналистам заявил депутат от правящей фракции <Гражданский договор> Ваагн Алексанян.

По его словам, официальный Баку предпринимает попытки осуществить геноцидную политику в отношении армян Нагорного Карабаха, совершив также агрессию против суверенной территории Армении. Армения неоднократно заявляла о своей позиции по мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта, в том числе, на самом высоком уровне. Эта позиция заключается в необходимости достижения мира в противовес устремлений позиций Баку, заявления которого довольно милитаристские заявления.

В настоящее время, как подчеркнул депутат, идут обсуждения по проекту мирного договора между Арменией и Азербайджаном, стороны обмениваются своими предложениями. <Надеемся, что мирный договор будет заключен тогда, когда наступит момент. Мы заинтересованы в скорейшем его заключении, но в то же время мы уверены в необходимости подписания такого договора, который будет соответствовать его названию и принесет мир, а не даст очередной карт-бланш властям Азербайджана>, - заметил Алексанян.