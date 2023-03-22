Среда, 22 Марта 2023 15:23

АрмИнфо.Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию о том, что армянская сторона в сопровождении российских миротворцев (РМК) перевозит войска и боеприпасы по лесной дороге Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор. Об этом сообщает пресс-служба МВД Арцаха.

В силовой структуре подчеркнули, что на самом деле по этой дороге в сопровождении миротворческих сил перевозят только гражданских лиц и гуманитарные грузы между населенными пунктами Арцаха.

В этом ключе в МВД НКР напомнили, что нормальное сообщение между столицей и некоторыми селами Шушинского района было прервано с 12 декабря 2022 года после блокирования Азербайджаном межгосударственной автомагистрали Степанакерт-Горис.

"Учитывая сложный географический рельеф этой горной дороги, движение по ней организовано на больших и высоких транспортных средствах, которые азербайджанская сторона пытается представить как машины, осуществляющие перевозки военного значения.

А российские миротворцы выполняли свою функцию, закрепленную в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 году. Принимая во внимание диверсионное нападение на сотрудников Полиции Арцаха 5 марта и возникшие дополнительные риски безопасности, российская сторона обеспечивала безопасное передвижение гражданских лиц и грузов", - резюмировали в МВД НКР.