Среда, 22 Марта 2023 14:41

АрмИнфо. Развитие отношений с соседями приоритет Исламской Республики Иран. Об этом 22 марта в беседе с журналистами в Ереване заявил заместитель министра иностранных дел ИРИ Али Багери Кани.

В этом ключе он подчеркнул, что важное и особое место в этом ключевом принципе добрососедства внешней политики Ирана занимает как Армения, так и процесс установления стабильности и мира в регионе.

Кани сообщил, что прибыл в Ереван по приглашению своего армянского коллеги, и вчера и сегодня состоялись очень эффективные обсуждения с ним, а также с министром иностранных дел Армении.

"В ходе этих встреч была подчеркнута неизменная позиция Ирана в вопросе обеспечения мира в регионе. На встречах мы также подчеркивали, что Иран неизменно является стабильным и надежным партнером в деле установления регионального мира и безопасности. Мы также отметили, что лишь страны региона являются гарантами мира и стабильности, а присутствие иностранных сил не может обеспечить этот мир и стабильность. Они преследуют иные цели", - сказал замглавы МИД Ирана.

На уточнение, какие риски в себе несет воинственная риторика Азербайджана в отношении Армении и Арцаха для региона в целом, замглавы МИД Ирана отметил, что Господь создал дипломатов, чтобы они продвигали мирную повестку, чтобы посредством диалога смогли достичь стабильности. "Я полагаю, что руководители стран региона будут настолько здравомыслящими, чтобы изберут диалог для нахождения решения существующим вопросам. И Иран приложит все усилия для разрешения проблем и вопросов посредством мирных переговоров", - сказал он, выразив надежду, что у народов региона впереди мирное будущее.