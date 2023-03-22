Среда, 22 Марта 2023 14:36

АрмИнфо.В ходе недавних телефонных бесед с руководителями Армении и Азербайджана госсекретарь США Энтони Блинкен предложил помощь Вашингтона по мирным переговорам. Об этом заявил на очередном брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Так, на уточнение, какова была цель звонков Блинкена премьеру Армении и президенту Азербайджана, представитель госдепа США, в частности, сказал: "Он предлагал свою постоянную поддержку помощи США в этих мероприятиях (по мирной повестке - ред.), это то, чему мы по-прежнему привержены. Очевидно, благодаря приверженности госсекретаря Блинкена этому вопросу, когда посол Рикер руководил этим портфолио благодаря своей работе, а теперь и благодаря работе Луиса Боно".

Отвечая на вопрос, поднимал ли Энтони Блинкен в беседе с Ильхамом Алиевым вопросы, связанные с правами человека в Азербайджане, Патель сказал, что не может сообщить подробности дипломатических контактов. "Однако, конечно, мы регулярно поднимаем вопросы, связанные с правами человека, с нашими партнерами, в том числе с партнерами на Южном Кавказе", - отметил он.