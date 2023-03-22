Среда, 22 Марта 2023 12:31

АрмИнфо. Документальный анимационный фильм Инны Саакян <Рассвет Авроры> удостоился Гран - при Международного кинофестиваля и форума по правам человека в Женеве (FIFDH). Об этом сообщает Национальный киноцентр Армении.

Фильм рассказывает о девушке-подростке Аршалуйс Мартикян (Аврора Мардиганян), пережившей Геноцид армян в 1915г. в Османской Турции и нашедшей спасение в США благодаря генералу Андранику и Комитету помощи США на Ближнем Востоке.

<Рассвет Авроры> основан на реальной истории реального человека, а также передает общую картину того времени. В фильме использованы фрагменты уникальных документальных интервью героини, сохранившиеся эпизоды немого фильма <Аукцион душ> с участием Аршалуйс Мартикян, архивные материалы и анимационные решения.

В связи с получением награды режиссер картины Инна Саакян отметила, что это особенный приз на кинофестивале, посвященном правам человека. <Чтобы человечество выжило, Аврора борется в душе с самой собой, облегчая свою боль тем, что выплёскивает её на экран, и это означает, что миссия Авроры всё ещё продолжается и не забудется никогда>, - сказала она.

Напомним, картина была создана при поддержке Национального киноцентра, является совместной продукцией Армении, Германии и Литвы. Фильм снят киностудией Барс Медиа, Gebrueder Beetz Filmproduktion и Artbox Laisvalaikio Klubas, продюсерами выступили Вардан Оганесян, Кристиан Бетц и Юсте Мичаилинет (Juste Michailinaite). Фильм получил содействие также от фонда <Евримаж> и был создан при научном содействии Института Зорян.

Как сообщала ранее пресс-служба МОНКС, международная премьера документального анимационного фильма <Рассвет Авроры> состоялась во французском городе Аннеси на самом известном в мире фестивале анимационного кино - ANNECY.

Напомним, что был признан лучшим на премии Киноакадемии стран Азиатско- Тихоокеанского региона (Asia Pacific Screen Award - APSA).