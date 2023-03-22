Среда, 22 Марта 2023 12:30

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян, в очередной раз, оказавшись в затруднительном положении под давлением президента Азербайджана Ильхама Алиева, теперь решил активизировать вопрос о насильственно перемещенных арцахских армянах. Как всегда это делается слишком поздно. Об этом заявил заместитель председателя партии Армянский национальный конгресс (АНК) Левон Зурабян.

В этом ключе он напомнил, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года есть пункт 7, касающийся возвращения перемещенных лиц и беженцев, в котором говорится: "Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев".

"И вот власти Армении с опозданием на два с половиной года "вспомнили", что этот пункт реализован в одностороннем порядке, только для азербайджанцев, а ни один из перемещенных арцахских армян до сегодняшнего дня не вернулся на родину. Возникает вопрос. Почему этот вопрос так долго не поднимался и почему он вдруг оказался в центре внимания армянских властей и государственной пропаганды? Ответ на первый вопрос найти нетрудно. Классическая пашиняновская бездарность и желание не провоцировать Алиева "лишними" вопросами вполне удовлетворительны в качестве объяснения", - считает он.

Вместе с тем, Зурабян констатировал, что Алиев, воодушевленный невменяемостью Пашиняна, недавно заговорил о возвращении азербайджанских беженцев на территорию Армении и уже угрожает применением силы в случае невыполнения.

По словам зампреда АНК, это событие освежило память Никола Пашиняна, и после двух с половиной лет забвения, армянская государственная пропаганда начала задавать вопросы по пункту 7 заявления от 9 ноября.

"Авторам этой новой пропагандистской кампании кажется, что, подняв этот вопрос, они поставили в неудобное положение Азербайджан и Россию, подписавших трехстороннюю декларацию, но не выполнивших это положение. Однако они не понимают, что власти Армении оказываются в более неудобно положение, поскольку, как выясняется, все это время они снова вели себя как шляпка гвоздя. На самом деле, однако, прекрасно понимают и в типично пашиняновской манере, поднимая вопрос, оформляют его таким образом, что возлагают ответственность за этот позорный провал Никола Пашиняна, как всегда, на прежних руководителей", - добавил Зурабян.

В этом ключе он обвинил этнографа Рануш Харатян во лжи в прямом эфире общественного телеканала Армении. Политик отметил, что Харатян 20 марта, ссылаясь на недавно опубликованное заявление вынужденных переселенцев из Арцаха, ставит вопрос о реализации пункта 7.

"Естественно, ни слова упрека в адрес Никола Пашиняна, который подписал заявление, но ничего не сделал для его реализации. Естественно, во всем этом виноваты прежние власти. Вот несколько прямых цитат Грануш Харатян: "Ни одна власть в Армении не хотела, или не могла, или специально... ни каким образом не захотели ставить вопрос беженцев в особую повестку дня... 32 года, во всех переговорах по арцахскому вопросу, всегда был представитель внутренне перемещенных лиц Азербайджана, представитель беженцев Азербайджана, потому что это их судьба и эти люди... они не наблюдатели, они участники переговоров. Обсуждалась ли когда-либо проблема любого беженца в Армении в какой-либо структуре за пределами Армении? Прошло 32 года. Я думаю, что мы просто преступники перед этими людьми"", - процитировал Зурабян этнографа.

В тоже время он похвалил Харатян за то, что она с 1991 года защищает армянских беженцев и вынужденных переселенцев от "преступной" политики властей Армении по отношению к ним. По словам политика, единственная проблема в том, что сказанное ее полная ложь.

В этом ключе Зурабян отметил, что с момента провозглашения независимости власти Армении всегда последовательно держали в центре внимания вопрос о возвращении всех армянских беженцев и перемещенных лиц во всех переговорах, внося встречные пункты во все проекты урегулирования конфликтов.

"В частности, пункт 5 поэтапного варианта урегулирования карабахского конфликта 1997 года касался вопроса о возвращении всех беженцев и перемещенных лиц, в том числе тех, "кто был перемещен после 1987 года в результате конфликта и напряженности между Арменией и Азербайджаном". Пункт 11 касался именно решения проблемы Шаумяна. В случае реализации соглашения, возвращение азербайджанцев на территорию Нагорно- Карабахской автономной области, а также Лачинский района, а затем и подконтрольных Арцаху г Шуши и Лачин не планировалось. Кстати, еще раз напомню, что Азербайджан дал официальное согласие на этот вариант урегулирования", - отметил зампред АНК.

Вместе с тем, политик подчеркнул, что на переговорах никогда не было "представителя внутренне перемещенных лиц Азербайджана" или "представителя азербайджанских беженцев". "Поскольку резолюция Хельсинкской встречи министров иностранных дел ОБСЕ 1992 года предусматривала, что статус Нагорного Карабаха будет решаться на конференции стран Минской группы, на которую также будут приглашены "избранные и другие представители Нагорного Карабаха". Состоялись некоторые обсуждения не только с избранными властями Нагорного Карабаха, но и с представителями азербайджанской общины Нагорного Карабаха, бывшим мэром Шуши с Байрамовым", - добавил он. В этом ключе Зурабян напомнил, что в 1994 году на Будапештском саммите ОБСЕ была принята резолюция, окончательно признавшая Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах полноправными и равноправными сторонами конфликта и переговоров, после чего ни один представитель азербайджанской общины Нагорного Карабаха никогда не участвовал ни в каких переговорах по урегулированию конфликта.

"Следовательно, мы имеем дело с очередной пропагандистской ложью этого правительства. Осуждается такое постыдное поведение официальной пропаганды, перекладывающее ответственность за преступные неудачи Пашиняна на других и фальсифицирующее исторические факты. Считаю своим долгом донести все это до нашего общества. Чем раньше мы поймем, что сегодня Арменией правят люди, единственная работа которых состоит в том, чтобы избегать ответственности за свои катастрофические ошибки и обвинять других, тем скорее мы сможем поставить страну на правильный путь", - резюмировал Зурабян.