Среда, 22 Марта 2023 11:22

АрмИнфо.В Минобороны Армении сообщили о нахождении военнослужащего, заблудившегося накануне из-за тумана.

"Военнослужащий ВС РА М.Г., который 21 марта при доставке продовольствия на боевые позиции заблудился, был найден 22 марта в результате поисково-спасательных работ. Жизни военнослужащего ничего не угрожает", - говорится в заявлении МО РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо, российские военные накануне попали под обстрел при эвакуации армянского военнослужащего