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 Среда, 22 Марта 2023 11:22
Марианна Мкртчян

В Минобороны Армении сообщили о нахождении военнослужащего, заблудившегося накануне из-за тумана

В Минобороны Армении сообщили о нахождении военнослужащего, заблудившегося накануне из-за тумана

АрмИнфо.В Минобороны Армении сообщили о нахождении военнослужащего, заблудившегося накануне из-за тумана.

"Военнослужащий ВС РА М.Г., который 21 марта при доставке продовольствия на боевые позиции заблудился, был найден 22 марта в результате поисково-спасательных работ.  Жизни военнослужащего ничего не угрожает", - говорится в заявлении МО РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо, российские военные накануне попали под обстрел при эвакуации армянского военнослужащего

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