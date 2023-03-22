Среда, 22 Марта 2023 11:21

АрмИнфо.В полночь азербайджанская сторона в очередной раз заблокировала подачу газа из Армении в Арцах. Об этом говорится в сообщении Инфошба Арцаха.

"Пожалуйста, строго соблюдайте правила безопасности при использовании газа", - говорится в сообщении Инфоштаба НКР.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Азербайджан заблокировал единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром. Кроме того, азербайджанская сторона периодически отключает газ населению НКР, повредила ЛЭП, поставляющую электроэнергию в Арцах. В Нагорном Карабахе назревает гуманитарный кризис. Всё это происходит на фоне бездействия международного сообщества.