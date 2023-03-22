Среда, 22 Марта 2023 11:17

АрмИнфо.Военнослужащие российского миротворческого контингента попали под обстрел в Сюникской области, при попытке эвакуации армянского военнослужащего, оказавшегося на территории, подконтрольной Азербайджану.

Как сообщили АрмИнфо источники в силовых структурах, двое российских получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает.

Меж тем, ряд телеграмм-каналов сообщают, что российские военные попали в заранее подготовленную со стороны азербайджанской стороны ловушку. Якобы, азербайджанская сторона подтвердила наличие у них военнослужащего ВС РА и согласилась передать ее российской стороне. Однако, подъехавшая машина российских военных была отстрелена. Подтвердить или опровергнуть данную информацию АрмИнфо не удалось.

Напомним, что накануне стало известно, что связь с военнослужащим, который осуществлял тыловое продовольственное обеспечение постов пропала, когда последний вез хлеб на позиции. Согласно МО, военнослужащий потерял ориентацию на местности из-за сильного тумана.