Вторник, 21 Марта 2023 22:56

АрмИнфо. Премьер-министр Арменнии принял делегацию Группы Бундестага Германия-Южный Каваз, возглавляемую зампредседателем группы Табеей Рёснер.

Какм сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи премьер-министр придал важность отношениям с Германией, отметив, что взаимные визиты, в том числе на высоком уровне являюся подтверждением динамичного развития двусторонних отношений. В этой связи глава кабмина Армении отметил, чтот последний его визит в Германию был довольно эффективным.

В свою очередь Табеа Рёснер подчеркнула, что визит депутатов Бундестага в Армению является проявлением продолжения эффективного диалога, в рамках котрого последние провели уже встречи с представителями правительства Армении, парламентариями.

Стороны придали важность межпарламентским связям в контексте развития сотрудничества между Арменией и Германией и обсудили вопросы двусторонней повестки. Обсуждались также вопросы, связанные со стимулированием участия женщин в бизнесе, сотрудничеством в области возобновляемой энергии и окружающей среды.Кроме этого состоялся обмен мнениями по региональной ситуации, вызовам безопасности, мирной повестке. В этом контексте Пашинян придал важность роли долгосрочной наблюдательской миссии ЕС.

Собеседники коснулись также ситуации, возникшей в Нагорном Карабахе из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В плане урегулирования проблемы была подчеркнута важность последовательной реакции международного сообщества, а также выполнения Азербайджаном решения Международного Суда, опубликованного 22 февраля с.г.

Премьер-министр в ходе встречи коснулся также осуществляемых в стране реформ, фиксируемых высоких экономических показателей и подчеркнул важность содействия ЕС и Германии демократическим преобразованиям Армении.

Никол Пашинян подчеркнул, что защита прав человека, создание независимой судебной системы, борьба с коррупцией и обеспечение прозрачности являются приоритетами правительства Армении. <И наша страна движется вперед для достижения высокой планки>, - подчеркнул он. В этом контексте Табеа Рёснер отметила, что Германия будет сопровождать Армению на этом пути.