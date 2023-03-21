Вторник, 21 Марта 2023 22:55

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели сегодня телефонный разговор. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил госсектретарь США Энтони Блинкен.

<Сегодня я разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы выразить поддержку установлению мира с Арменией и нашу готовность содействовать этим усилиям. Прямые переговоры - это единственный способ достичь долгосрочного и прочного мира>, - написал он.